Article publié le 17/10/2019 à 09:06 | Lu 44 fois Retraites françaises à l'étranger : une démarche simplifiée A compter de novembre 2019, les régimes de retraite vont simplifier la démarche des résidents à l'étranger qui perçoivent des retraites françaises : de fait, ils seront désormais sollicités une seule fois par an par l'ensemble de leurs régimes pour justifier de leur existence, nécessaire au maintien de leurs droits. Autre nouveauté, les justificatifs pourront être reçus et renvoyés par internet.





Pour simplifier cette démarche, un processus commun de gestion des documents nécessaires au maintien des droits des assurés (certificats de vie et attestation de situation maritale) a été conçu par l'ensemble des régimes de retraite.



A partir de novembre prochaine, plutôt que de recevoir plusieurs demandes et de fournir plusieurs justificatifs, les assurés seront sollicités qu'une seule fois par an, au titre de tous leurs régimes de retraite et n'adresseront qu'un seul certificat de vie.



Précisons toutefois que ce service étant progressivement développé au dernier trimestre 2019, il est possible que certains assurés reçoivent plusieurs demandes de leurs régimes pour justifier de leur existence en 2019. Il faut que tous les rouages de la machine se mettent en place…



Par ailleurs et pour encore plus de facilité (une grande tendance dans l’univers de la retraite), les assurés peuvent maintenant réaliser cette démarche par internet.



De fait, le service en ligne « Ma retraite à l'étranger », accessible depuis votre compte retraite sur



La mutualisation du contrôle d'existence répond au besoin de simplification des démarches des assurés, parfois fastidieuses et répétitives (c’est le moins qu’on puisse dire !).



