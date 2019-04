Article publié le 15/04/2019 à 01:00 | Lu 122 fois Retraites de base et complémentaire : une seule demande à faire en ligne La retraite n'est pas versée automatiquement. Vous devez la demander 6 à 4 mois avant la date de départ souhaitée. Une procédure en ligne accessible depuis votre espace personnel sur le site de l'Assurance retraite vous permet, que vous soyez salarié du privé ou agent de la fonction publique, de ne faire qu'une seule démarche grâce à FranceConnect, l'accès universel aux administrations en ligne.

Qu'est-ce que FranceConnect ?

FranceConnect est un dispositif qui vous permet de vous connecter avec un accès sécurisé renforcé à toutes les administrations en ligne à partir des identifiants d'une administration dont vous êtes déjà usager. Vous n'avez plus besoin de mémoriser des identifiants pour chaque site internet.



Comment ça marche ?

Vous vous connectez au site de l'Assurance retraite.

- vous sélectionnez l'accès via FranceConnect (lors de votre connexion à votre espace personnel, cliquez sur le bouton FranceConnect) ;

- vous choisissez une administration dont vous êtes déjà usager ;

- vous renseignez les identifiants du compte en ligne de l'administration sélectionnée ;



Une fois l'authentification validée, vous êtes automatiquement redirigé sur le site de l'Assurance retraite et vous retrouvez tous les services en ligne de votre espace personnel.



Les démarches

Vous pouvez alors bénéficier gratuitement et de manière sécurisée de services personnalisés pour simplifier votre retraite :

- obtenir une estimation du montant de votre future retraite à l'aide des outils de simulation ;

- consulter votre relevé de carrière pour faire le point sur vos droits acquis à la retraite ;

- obtenir votre âge de départ à la retraite ;

- faire une demande unique pour l'ensemble de vos régimes de retraite (un conseiller au sein de chacun des régimes de retraite examine et attribue les droits) ;

- envoyer des pièces justificatives.



À savoir : si vous avez une interrogation sur la demande de retraite en ligne, vous pouvez consultez la foire aux questions du site de l'Assurance retraite.



