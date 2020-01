Article publié le 07/01/2020 à 01:00 | Lu 115 fois Retraite : un simulateur avant-après la réforme... Voici un simulateur qui devrait avoir du succès. En effet, alors que la France est en grève depuis un mois, notamment à cause de la réforme des retraites voulue par Macron, Sapiendo-Retraite, un spécialiste des retraites, vient de mettre en ligne le premier simulateur d’un cabinet privé avant/après la réforme des retraites.

Avec la réforme des retraites qui se profile, les Français s’interrogent -fort légitimement d’ailleurs- sur l’avenir et les niveaux de leurs pensions… Dans ce contexte, voici un outil qui devrait servir autant aux jeunes qu’aux quinquas et plus qui souhaitent savoir très concrètement ce que cette réforme va changer pour eux.



« Ce simulateur est le fruit d’une longue réflexion sur la méthodologie à adopter, et il permet à chacun de calculer combien ses cotisations au titre d'une année lui apporteront avant et après la réforme » indique le dossier de presse de Sapiendo Retraite, à l’origine de cet outil.



Dans la pratique, il permet à l’internaute et futur retraité, de comparer les trois éléments qui devraient être modifiés par la réforme, à savoir : le montant des cotisations versées au titre d’une année de rémunération, le montant de rente viagère acquis grâce à ces cotisations et l’âge de départ en retraite sans décote.



« Le fait de calculer ces éléments au titre d’une année seulement permet d’éviter les biais liés aux différents profils de carrière et à l’indexation des droits acquis », explique Valérie Batigne, présidente et fondatrice de Sapiendo-Retraite.



Et les responsables de ce simulateur de préciser que toutes les simulations réalisées sur le futur régime utilisent les paramètres contenus dans le rapport Delevoye présenté le 18 juillet 2019 et que l’outil sera mis à jour régulièrement en fonction des publications de nouvelles données.



Pour avoir une vision d’ensemble, il a été pris en compte, pour chacun des statuts étudiés, le régime de base et le(s) régime(s) complémentaire(s), en termes de cotisations et de droits générés.











