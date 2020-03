Article publié le 25/03/2020 à 02:40 | Lu 180 fois Retraite : pourquoi ne pas ouvrir votre propre club ou votre chambre d'hôtes ? Si certains ont attendu avec impatience le moment de partir en retraite, pour d’autres, il s’agit d’une étape difficile à franchir. Si vous avez travaillé toute votre vie, vous vous demandez peut-être comment remplir vos journées désormais. N’ayez crainte, il existe de nombreuses façons de rendre votre retraite enrichissante et satisfaisante !

Explorez les clubs pour seniors

Quand on parle des choses à faire pendant la retraite, on mentionne souvent des activités comme la lecture, la pêche, le jardinage, la cuisine, la musique, etc.



En vérité, les options sont bien plus vastes, quasi-illimitées. Bien souvent, le problème ne réside pas tellement dans le choix de l’activité elle-même, mais dans le fait de trouver des compagnons avec qui partager ces moments.



Partout en France, il existe des clubs pour seniors qui permettent aux aînés de se retrouver pour partager leurs passions, quelles qu’elles soient.



Commencez-donc par vous renseigner auprès de votre mairie pour connaître les clubs qui existent près de chez vous. Vous découvrirez sans doute des activités qui vous plaisent ou d’autres que vous n’avez jamais eu l’occasion de tester.



Créez votre propre club

Vous ne trouvez rien à votre goût ? Pourquoi ne pas créer votre propre club ? En effet, prendre une part active à la vie locale pour créer une association est un excellent projet de retraite.



Là encore, adressez-vous à votre mairie pour présenter votre projet. L’équipe municipale pourra ainsi vous orienter et vous aider dans les démarches à effectuer. Elle pourra même participer de façon plus concrète, par exemple en mettant à disposition un local pour accueillir votre club.

Ouvrez une chambre d’hôtes

Si vous vivez seul, il vous arrive peut-être d’être nostalgique du temps où votre grande maison familiale était pleine d’agitation. Dans ce cas, avez-vous envisagé d’utiliser une partie de votre maison pour proposer des



En effet, le système de « bed & breakfast » est de plus en plus recherché par les voyageurs en quête d’authenticité et de rencontres. Ouvrir les portes de votre maison peut s’avérer une opportunité unique d’élargir votre cercle social et de rester actif en bonne compagnie. Sans oublier que cela peut constituer un complément de retraite non négligeable.



Faites connaître votre projet

Si vous décidez de créer un club ou de démarrer une activité de chambre d’hôte, c’est bien sûr, pour que d’autres vous rejoignent dans votre aventure. Il va donc falloir faire connaître votre nouvelle activité et faire parler de vous. Oui mais comment faire ?



Vous pouvez faire de la publicité à l’aide de flyers ou de prospectus. Il est facile de créer ces petits volants d’information sur des sites d’



Vous pourrez ensuite afficher les flyers ou prospectus dans des lieux stratégiques comme la mairie, les boulangeries aux alentours ou les supermarchés. Vous pourrez ainsi toucher directement les habitants susceptibles d’être intéressés par votre club.



