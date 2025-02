Retraite obligatoire et solutions supplémentaires de Gonzague La Fonta (livre) Les éditions Gereso vient de publier Retraite obligatoire et solutions supplémentaires (169 pages, 27 euros) de Gonzague La Fonta qui dirige son propre cabinet de conseil et accompagne les dirigeants d’entreprise sur l’ensemble du « package » de rémunération. Il propose dans cet ouvrage, d’améliorer son pouvoir d’achat immédiat tout en réalisant des placements dans l’objectif de vivre correctement à la retraite. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 12/02/2025





Même si chaque cas est personnel et qu’il n’existe aucune réponse toute faite, des solutions sont possibles ! Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.Dernier en date, aux éditions Gereso, Retraite obligatoire et solutions supplémentaires de Gonzague La Fonta qui propose aux chefs d’entreprise, aux RH ou aux salariés, ce guide apportant tous les éléments nécessaires pour comprendre vos interlocuteurs en épargne salariale et ainsi, prendre des décisions en connaissance de cause sur les solutions auxquelles vous pouvez prétendre.Il semble en effet de plus en plus difficile de compter uniquement sur sa future pension des régimes obligatoires. Mais les solutions de capitalisation restent complexes et la règlementation est mouvante. Une vingtaine de lois depuis 2000… On s’éloigne du « pacte de simplification » !Les solutions via l’entreprise sont variées et efficaces, mais encore peu utilisées et les budgets non extensibles. À titre privé, la possibilité de verser contre avantage fiscal est limitée. Surtout, une grande majorité des actifs n’en a ni les moyens ni même l’intérêt.Dans ce contexte, comment s’y retrouver ? Quel P.E.R. utiliser, entreprise ou individuel ? L’assurance vie est-elle toujours intéressante ?… Il faut savoir que 88% des néo-retraités regrettent de ne pas avoir agi avant…Même si chaque cas est personnel et qu’il n’existe aucune réponse toute faite, des solutions sont possibles !







