Retour de l'âge de la retraite à 62 ans : François Bayrou dit "non" Le débat sur l'âge légal de départ à la retraite refait une fois de plus surface en France. Alors que plusieurs partis politiques et syndicats réclament le retour à 62 ans, le Premier ministre Bayrou vient de fermer clairement la porte à cette hypothèse. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 16/03/2025

Lors d'une conférence de presse organisée hier à Matignon, François Bayrou a exprimé fermement son opposition à un retour en arrière sur cette réforme sensible. « Je comprends l'inquiétude de nos concitoyens, mais revenir à 62 ans n'est ni réaliste, ni responsable financièrement », a déclaré le Premier ministre devant les journalistes.



Selon François Bayrou, remettre en cause la réforme des retraites récemment adoptée serait dangereux pour l'équilibre budgétaire du pays. « Le vieillissement de notre population nous oblige à travailler un peu plus longtemps pour garantir des pensions dignes à tous nos retraités », a-t-il souligné. Il a également rappelé que l'objectif initial de la réforme était de sécuriser le système par répartition et d'éviter qu'il ne devienne insoutenable pour les générations futures.



Pour mémoire, la réforme controversée a repoussé progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Cette mesure, vivement critiquée par une partie de la population, avait provoqué plusieurs journées de manifestations importantes dans tout le pays, et de longues semaines de débat à l'Assemblée nationale.



Aujourd'hui encore, de nombreuses voix s'élèvent pour demander le retour à l'âge précédent de 62 ans. Plusieurs syndicats, dont la CGT et FO, estiment qu'un recul de deux ans impose une contrainte trop forte sur certains salariés, notamment ceux qui exercent des métiers physiquement pénibles. Les partis politiques d'opposition, à gauche principalement, continuent de plaider pour un retour à 62 ans, arguant qu'il s'agit d'une mesure de justice sociale indispensable.



François Bayrou, conscient du mécontentement qui persiste chez une partie importante de la population, a affirmé vouloir poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux afin d'améliorer les conditions de travail et d’accompagner au mieux les salariés concernés par la pénibilité. « Notre rôle est d’apporter des solutions concrètes et justes, mais cela ne passera pas par un retour pur et simple à l’ancien système », a-t-il insisté.



Le Premier ministre a également annoncé que des mesures complémentaires seraient étudiées, notamment pour renforcer l'emploi des seniors, favoriser la formation tout au long de la vie professionnelle, et garantir une meilleure prise en compte des carrières longues et difficiles.



Reste à savoir si ces annonces suffiront à calmer les tensions sociales encore vives, alors que le sujet des retraites demeure l'un des plus sensibles et des plus clivants dans la société française actuelle.











