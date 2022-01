Article publié le 27/01/2022 à 03:00 | Lu 133 fois Reste à charge zéro : 10 millions de Français ont bénéficié de l'offre 100% santé





Olivier Véran, ministre de la Santé se félicite des résultats d’une réforme phare du quinquennat qui a su trouver son public, en augmentant considérablement le recours au soin des Français tout en améliorant leur pouvoir d’achat. Il a ainsi annoncé que depuis son déploiement, 10 millions de Français ont pu bénéficier de soins dentaires, d’optique ou audio-prothétiques 100 % santé pris en charge à 100% par l’assurance maladie et leur complémentaire santé.

« Entrée en vigueur progressivement entre 2019 et 2021, la réforme du 100% santé a atteint ses objectifs et constitue une avancée importante du système de protection sociale français en facilitant l’accès de tous à des produits de santé du quotidien » souligne le communiqué du ministère de la Santé.



Face au coût que représentent les restes à charge -notamment en audiologie, dentaire et optique-, de nombreux Français pouvaient être amenés à renoncer à se soigner ou opter pour une solution de moindre qualité -voire partir à l’étranger avec les risques que cela comporte.



Dans cette optique, l’offre 100% santé vise à lutter contre ce renoncement aux soins en proposant un ensemble de prestations de soins identifiées répondant aux besoins de santé nécessaires des patients, avec une garantie de qualité.



Précisions que cette offre est accessible à tous les Français ayant adhéré à un contrat de complémentaire santé responsable. Elle est prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie et les complémentaires en santé : elle est donc sans reste à charge pour les assurés.



En audiologie (qui concerne directement les seniors), une forte hausse du recours à l’offre est constatée avec 39% des équipements achetés qui relèvent de l’offre 100% remboursée en moyenne entre janvier et novembre 2021. Et près de 800.000 aides auditives 100% Santé ont été délivrées depuis le début de la réforme.



Dans le secteur dentaire, en moyenne sur les onze premiers mois de l’année 2021, plus de la moitié (55%) des actes prothétiques dentaires a été réalisée sans reste à charge pour le patient. Ainsi, plus de 6 millions de Français ont bénéficié du 100% Santé pour des soins dentaires depuis 2019.



Enfin, en optique, le 100% Santé représente 17% des ventes réalisées en 2021, en augmentation par rapport à 2020, dans un secteur où le taux de renoncement aux soins avant la réforme était moins élevé. Plus de 4 millions de Français ont bénéficié du 100% Santé pour leurs soins optiques depuis le déploiement de la réforme sur le secteur en 2020.



Un travail sera prochainement mené pour s’assurer que le panier de soins des trois secteurs concernés par le 100 % santé puisse évoluer dans le temps pour tenir compte de l’évolution technologique et ainsi s’assurer que l’offre couvre effectivement les besoins essentiels des Français.



Depuis le 1er janvier 2022, les organismes complémentaires ont l’obligation de permettre à leurs assurés de bénéficier du tiers-payant intégral sur les soins du 100% santé. C’est un des derniers freins à lever pour lutter contre le renoncement aux soins.











