Ressuscitez De Gaulle ! Des anciens se racontent (livre)

Les éditions Jets d'encre, spécialisées dans les nouveaux écrivains, viennent de publier Ressuscitez De Gaulle ! Des anciens se racontent de Daniel Havel, un ancien commercial reconverti en auteur. Un récit simple et touchant sur les richesses de la vieillesse.

« Devenir vieux, pourquoi pas ? Pour répondre à cette question, je me réfère à des amis qui, septuagénaires ou octogénaires, m’indiquent que, parvenus à ce stade, ils se trouvent satisfaits de leur sort : ils possèdent leur maison, leurs meubles, n’ont plus que quelques petites dettes, jouissent de la compagnie de leurs animaux domestiques ; ils sont assurés que leurs enfants et beaux-enfants sont bien installés puisqu’ils ont fondé des familles enrichies au total de sept nouveaux descendants. Mais surtout, eux-mêmes s’aiment d’amour tendre. Dans cet opuscule, ils me racontent leur vie de couple ».



Dans cet ouvrage de 64 pages (12 euros), l’auteur revient –sous la forme d’une pièce de théâtre- sur les choses de la vie quotidienne, les rencontres, le couple, l’amour, le mariage, les joies, les peines et le temps qui passe, inexorablement.



Au final, Daniel Havel rappelle que la vieillesse, trop souvent perçue comme un déclin ou une fatalité, peut aussi être source de bonheur et d’épanouissement. Avec ce court roman, l’auteur espère entre autre, « insuffler à ses lecteurs la volonté de « ressusciter de Gaulle » ».