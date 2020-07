Article publié le 06/07/2020 à 04:56 | Lu 125 fois Réserver ses vacances en lignes mais attention ! Quelques conseils pour partir tranquille





Garantie trompeuse du meilleur prix, faux avis certifiés, allégations mensongères en matière de certification ou de disponibilité, décalages entre les prix promus et ceux réellement pratiqués... Certaines plateformes de réservation en ligne d'hôtels, de restaurants ou de voyages ont des pratiques commerciales qui ne respectent pas toutes les règles relatives à la protection du consommateur. C'est le constat réalisé par DGCCRF. Voici ses conseils pour réserver en toute tranquillité.





Conseils pratiques

Comparez les offres

En effet, les offres, tarifs et disponibilité varient souvent d'une plateforme à l'autre. Soyez également attentif aux détails de l'offre proposée : elle peut sembler plus attractive qu'une autre alors qu'elle ne comprend par certains frais (taxe de séjour, petit-déjeuner...).



Contactez directement l'hôtel envisagé

Il peut être utile de contacter directement l'hôtel afin de vérifier s'il propose une offre plus avantageuse que celles des plateformes. C'est aussi l'occasion de faire préciser certains points (conditions d'annulation, chambre avec vue, lit enfant, petit-déjeuner...) et parfois même de négocier à la baisse le tarif de la réservation.



Méfiez-vous de certaines mentions qui peuvent vous inciter à réserver dans la précipitation

Certaines plateformes font figurer des mentions alarmistes telles que « À saisir, plus que 1 chambre » ou « 6 autres personnes regardent actuellement cet hôtel ». Il est en effet possible que l'hôtel n'ait attribué qu'une chambre au site mais qu'il ait d'autres chambres disponibles sur l'ensemble de ses canaux de vente. C'est alors qu'il est utile de le contacter directement.



Ne vous fiez pas uniquement aux avis des clients

Les avis des clients peuvent être un indicateur d'évaluation de la qualité d'un hôtel. Cependant, la notation peut être biaisée afin d'inciter à la réservation dans un établissement plutôt que dans un autre. Il est donc conseillé de consulter plusieurs plateformes pour tenter d'avoir une vision générale de la notation d'un établissement par les clients.



Vérifiez que vous effectuez votre réservation en communiquant les bonnes informations

Avant de valider, vérifiez l'exactitude des éléments d'identité (nom, prénom, courriel, etc.) que vous communiquez et conservez les courriels de validation de la réservation et du paiement.



