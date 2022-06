Article publié le 27/06/2022 à 04:04 | Lu 93 fois Régis de Pompignan : un octogénaire marche de Nîmes à Brest contre la solitude des ainés





Voici un octogénaire en forme et courageux. En effet, Régis de Pompignan, chez d’entreprise à la retraite et membre du Conseil d’administration des Petits Frères des Pauvres a décidé de marcher de Nîmes à Brest pour célébrer ses 80 printemps et lutter contre la solitude des ainés.

Le retraité indique que, pour ce périple, il s’est inspiré du livre Les chemins noirs de Sylvain Tesson (grand voyageur écrivain).



Après six mois de préparation, l’homme est parti de Nîmes (Gard) le 28 avril dernier pour se rendre à Brest (Finistère). Un parcours de 1.400 km à travers la France d’une durée de 80 jours à pieds chargé d’un sac à dos de 11 kilos et aidé de ses bâtons de marche.



En plus de célébrer son anniversaire, l’octogénaire veut sensibiliser les populations qu’il va rencontrer pendant son périple, à la solitude des personnes âgées. Ce périple, Régis de Pompignan le dédie aussi à l’association dans laquelle il est bénévole depuis huit ans.



Au quotidien, il parcourt entre 20 et 25 km quand c’est plat et entre 15 et 20 km quand il rencontre des dénivelés. « Même quand on a un âge avancé, il faut vivre sa vieillesse et avoir des projets, même fous » indique-t-il dans la presse locale. Et d’ajouter : « la vieillesse est une étape, il faut la vivre à fond ».



Pour se guider, il utilise une tablette tactile ainsi qu’un livre de 160 pages qui reprend en détail, les données de son itinéraire entre Nîmes et Brest. Son arrivée à Brest est prévue le 12 juillet prochain. Encore quelques jours à avaler des kilomètres Monsieur de Pompignan.









