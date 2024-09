Réforme des retraites : confirmer, ajuster, susprendre, quelle est la marge de manoeuvre du 1er ministre Barnier ? Épine dorsale du second mandat d'Emmanuel Macron, la réforme des retraite se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. Désormais aux commandes de Matignon, Michel Barnier est confronté à une équation complexe : ajuster, modifier les paramètres de cette réforme controversée ou encore confirmer sa mise en œuvre, malgré l'opposition farouche des syndicats et de certains partis politiques. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 09/09/2024

Initialement décidée pour repousser l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans, la réforme des retraites a suscité, chacun le sait, une levée de boucliers unitaire des organisations syndicales. La consultation menée par le gouvernement Borne n'avaient pas permis d'aplanir les divergences, les manifestations et grèves qui s'en sont suivies rappelant à chacun les tensions palpables lors du mouvement des gilets jaunes.



Face à cette contestation grandissante, le gouvernement de l'époque avait opté pour l'utilisation de l'article 49.3, permettant le passage de la loi sans vote au Parlement. Une décision qui avait alors exacerbé les tensions dans la rue, où des débordements avaient été observés. Une actualité qui revient une fois de plus sur le devant de la scène en cette rentrée 2024, deux policiers de la Brav-M comparaissant devant la justice pour des violences et menaces sur un manifestant - en écho sombre aux débats houleux autour de cette réforme.



Le président Macron est jusqu'ici resté ferme sur ses positions, promettant d'"agir et agir encore" pour mener à bien ses projets. Cependant, avec l'arrivée de Michel Barnier à Matignon et les défis sociaux persistants liés à la réforme des retraites, ce cap politique '"ferme" pourrait connaître quelques ajustements, en vue de trouver un consensus viable, qui respecte les exigences économiques actuelles et futures, sans sacrifier le tissu social français sur l'autel budgétaire. Une équation des plus complexes.



La France observe également ses voisins européens. La Belgique notamment, où l'âge de départ à la pension sera porté à 67 ans en 2030, rejoignant ainsi l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et les Pays-Bas... Autant de comparaisons européennes et internationales qui ne vont pas manquer d'influencer le débat hexagonal, tant les aspirations de nos concitoyens - hors de toute logique économique - semblent aller à rebours des réalités démographiques qui s'imposent à tous.



Alors que le gouvernement promettait une hausse significative pour les petites retraites – finalement modérée – et que certains partis politiques plaident toujours pour une abrogation pure et simple de la réforme actuelle, la décision du Premier ministre Barnier est donc attendue avec impatience et appréhension.



La marge de manoeuvre de Michel Barnier est faible et relève du funambulisme, chacun l'aura compris. Les pressions qui s'exercent sur lui de toutes parts sont considérables. À ce stade, une chose est sure : les talents de négociateur du nouveau 1er ministre seront mis à rude épreuve au cours des prochaines semaines.









