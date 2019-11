Article publié le 06/11/2019 à 03:00 | Lu 61 fois Réflexologie plantaire et magnétisme : 2 techniques de soins naturels adaptées aux seniors Quand les douleurs articulaires s’installent, quand on est moins mobile, quand les kinésithérapeutes peuvent moins nous manipuler ou que les médicaments ne suffisent pas, on peut se tourner vers des techniques douces telles que la réflexologie plantaire et le magnétisme qui ont fait leur preuve et sont sans effets secondaires.





Ces techniques manuelles de soin aident à gérer le stress, les tensions, prévenir les insomnies, douleurs, troubles digestifs et circulatoires, maux de tête, à traverser une période difficile… ou simplement se faire du bien.



La réflexologie plantaire, une technique de soin millénaire

Sur les parois des tombeaux égyptiens, 4000 ans avant Jesus-Christ, on retrouve des fresques montrant des thérapeutes soignant à partir des pieds. Mais c’est surtout en Chine et en Extrême-Orient que cette technique est pratiquée traditionnellement depuis des siècles.



La philosophie de ces cultures admet tout à fait que tout se répond dans l’univers et que la partie est à l’image du tout et que, par conséquent, nous avons plusieurs parties du corps qui sont à l’image du corps entier comme les pieds, les mains mais aussi les oreilles et les iris.



La réflexologie plantaire une science expérimentale : c’est ainsi, qu’à force d’expérimentation, on a pu dresser une carte très précise de tous les points du pied et de leur action, par correspondance, sur le corps entier.



Depuis, cette technique s’est répandue en occident et il existe aujourd’hui en France des écoles agréées par la Fédération Française des Réflexologues (www.reflexologues.fr) qui forment des réflexologues diplômés.



Puisque l’on retrouve dans les deux pieds tous les os, muscles, articulations, organes, systèmes, etc. la réflexologie peut participer à la guérison de nombreux symptômes et troubles en plus des traitements allopathiques.



On la reçoit allongé sur le dos, dans une position confortable. Après des massages de détente sur les deux pieds, le réflexologue travaille, avec un toucher spécifique, les zones « réflexes » liées aux symptômes pour lesquels nous consultons mais aussi, dans une optique plus globale, les zones pouvant être la cause de ces symptômes ainsi que des zones pouvant apporter une grande détente du corps et de l’esprit et favoriser la guérison.



Une séance dure en général une heure, entretien préalable compris. Le nombre de séances varie en fonction de l’importance du symptôme et de son ancienneté mais on ressort toujours très détendu et mieux que lorsque l’on est arrivé.



Magnétisme ou rééquilibrage énergétique

On peut dire que le magnétisme est la médecine énergétique occidentale. L’énergie qui nous anime, qui circule partout dans notre corps et imprègne chacune de nos cellules, est une fréquence vibratoire qui peut connaître des défaillances, baisser en fréquence, se bloquer en fonction de nos émotions et de notre mode de vie.



Plus ce « corps » énergétique, non visible mais très réel (on peut en mesurer la fréquence grâce à des appareils), est déséquilibré, plus il va finir par impacter le corps physique qu’il baigne et favoriser la maladie.



Le magnétiseur, en rééquilibrant le corps énergétique, participe à la guérison en complément des médecines allopathiques qui agissent sur le symptôme. Si nos organes ou nos articulations malades sont de nouveau baignés par une énergie puissante, ils peuvent se remettre à mieux fonctionner.



Le magnétiseur ne travaille pas avec sa propre énergie ce qui l’épuiserait mais il se connecte à une source disponible dans l’univers pour tout un chacun et la canalise pour la retransmettre. Beaucoup de magnétiseurs sont croyants et considèrent que cette source est spirituelle.



Quelles que soient nos croyances, nous avons tous cette capacité en puissance et pouvons la ressentir lors de moments de pause silencieuse, de méditation centrée sur notre respiration où parfois la détente est telle que la séparation entre intérieur et extérieur n’existe plus et que nous avons l’impression de communier avec un grand tout.



Le magnétisme se pratique sur une personne habillée, à distance de son corps ou en posant les mains. L’énergie transmise peut-être ressentie sous forme de chaleur. Quels que soient les gestes, ils sont doux à recevoir et bienfaisants.



Le magnétisme, par la détente profonde qu’il induit, par la recharge énergétique qu’il favorise, relance nos capacités d’auto-guérison et permet au mental de revenir à des pensées plus positives. Corps et esprit étant liés, ce soin agit en aidant la personne dans sa globalité.



Des médecines douces bien adaptées aux seniors

Réflexologie plantaire et magnétisme sont des techniques de soins douces. Elles ne font pas mal car elles ne sollicitent pas les zones douloureuses. Le travail du thérapeute est fondé sur l’écoute de la personne à travers son corps pour que tous les gestes pratiqués aident le corps et l’esprit à renouer avec le bien-être.



Quand le corps souffre, quand certains soins médicaux sont douloureux, un toucher doux et bienveillant peut faire énormément de bien. C’est le cas de la réflexologie plantaire et du magnétisme qui, en plus de leur efficacité technique, font du bien à la personne.



par Nathalie Inbona

Réflexologue et magnétiseuse

Membre de la Fédération Française des Réflexologues

