Raconte-moi : mémoire de villages entre les générations

Depuis le mois de janvier 2018, l’association mène ce projet au sein des communes de Saint-Martin de Londres, des Matelles, de Saint Gély du Fesc et de Vailhauqués. « Nous avons, dans un premier temps, animé des ateliers intergénérationnels basés sur la création d’un média numérique autour des témoignages des habitants » indiquent les organisateurs.



Les premiers interlocuteurs sont généralement les mairies des communes auxquelles ce projet est proposé. Ces dernières mettent l’association en lien avec les personnes et/ou structures potentiellement intéressées par le concept : Centre Communal d’Actions Sociales, club des jeunes, Foyer rural, club de l’Age d’or, écoles, centre aérés, associations liées au patrimoine…



Ensuite, les bénévoles et les partenaires construisent ensemble les ateliers avec ceux qui ont envie d’y participer et le projet se décline alors en plusieurs étapes :



Une rencontre publique est organisée pour présenter Raconte-moi en détails et en images. Ce premier contact direct permet d’approcher les spécificités locales et de répondre aux interrogations. Cela vise aussi à créer une dynamique de groupe via des petits exercices de présentation et de réflexion collective. Les participants déterminent alors ensembles les lieux de leur village qu’ils souhaitaient illustrer à partir de photos à 360°.



Un temps destiné à la captation des témoignages à bord de la caravane est ensuite proposé aux participants seniors qui y livrent les souvenirs et les anecdotes de leur village d’antan : la vie de famille, les amis, le travail aux champs, à la vigne, ou à l’usine, les cafés, les fêtes, les événements historiques et l’évolution de leur commune à travers les âges à partir des photos choisies précédemment.



Enfin, un atelier d’initiation et de montage à destination des participants juniors est programmé : à l’aide de tablettes et d’ordinateurs ils vont apprendre à incruster les sons des souvenirs audio des ainés sur un support numérique basé sur des images à 360°.



Le nouveau média prenant ainsi vraiment forme il donne alors tout son sens au projet. Un événement-projection convivial du média réalisé est ensuite proposé à bord et autour de la caravane aux participants et au grand public. Il est aussi accessible à tous sur Internet et pour les plus curieux, praticable avec un casque de réalité virtuelle.



« Ainsi, précisent les organisateurs, chaque Raconte-moi propose un récit unique et personnalisé basé sur le vécu des gens et une expérience de voyage dans le temps originale et innovante. Outre la dynamique locale entre les générations et la transmission de la mémoire des territoires qu’il propose, notre projet valorise et revitalise des personnes parfois isolées tout en proposant à des collectivités et des associations de disposer d’un outil de communication convivial, moderne et unique ».