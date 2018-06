Article publié le 29/06/2018 à 01:00 | Lu 77 fois Questions pour un senior avec Dynséo jusqu'au 6 juillet 2018 En cet été 2018, plus de 475 maisons de retraite et seniors à travers le monde (francophone) vont chaque jour répondre à des questions de culture générale présentées sous forme de quizz via l’application « Olympiades » by Dynseo.

Une bonne idée qui associe nouvelles technologies et esprit d’équipe et de compétition en maisons de retraite. En effet, la start-up Dynseo organise du 25 juin au 6 juillet 2018, un grand quizz culturel sur tablette (en temps réel) entre des établissements français, suisses, belges, canadiens, américains et luxembourgeois ! Que le meilleur gagne.



On le sait, il est important de faire fonctionner nos petites cellules grises tout au long de la vie… Cela permet de ralentir le vieillissement de notre cerveau et de prévenir l’apparition de maladies neurodégénératives. Et il n’est jamais trop tard pour faire de l’exercice ! Qu’il soit physique ou intellectuel.



Dans ce contexte, la start-up Dynseo, qui propose des jeux de mémoire sur tablette, a mis en place un quizz en maison de retraite. Cette compétition va se dérouler entre le 25 juin et 6 juillet 2018. Les organisateurs annoncent la participation de 475 établissements dans le monde, enfin un « monde » francophone…



Pour participer, chaque maison de retraite doit télécharger l’application « Olympiades » et payer entre 30 et 60 euros. Ensuite, chaque jour, les résidents doivent répondre à 32 questions de culture générale. A noter que l’écran de la tablette est projeté sur une télévision pour permettre à l’intégralité des résidents de participer à l’activité !



Attention, les maisons de retraite sont véritablement en concurrence et il n’y aura qu’un seul gagnant ! Alors pour stimuler les participants, la start-up a mis au point un système de classement en temps réel. On peut donc observer sa place à tout moment de la compétition. Par ailleurs, les participants sont invités à partager de nombreuses photos de leurs parties de jeu dans la catégorie du « Prix Coup de cœur ».