Questions pour ma grand-mère : 150 sujets Alors que, de nos jours, les générations ne se parlent plus ou plus beaucoup, ce tout nouveau coffret intitulé Questions pour ma grand-mère publié aux éditions de l’Homme (18 euros) propose 150 questions, parfois sérieuses, d'autres fois amusantes, afin d'encourager les petits-enfants de tous âges à entamer la conversation avec leurs grands-mères bien-aimées. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 03/02/2025

De nombreux produits sont sortis au cours des dernières années pour aider les générations à échanger, à se parler plus. Notamment entre les grands-parents et les petits-enfants. Livres, guides, essais ou encore des coffrets de ce type dont le dernier en date est intitulé Questions pour ma grand-mère.



Ce coffret (18 euros), publié aux éditions de l’Homme comprend : un boitier illustré et un carnet de notes en format cartonné qui permet de consigner les confidences et les perles de sagesse.



Anecdotes, conseils, petits secrets et grandes confidences, chaque carte permet d'en apprendre davantage sur grand-maman, son enfance, ses préférences, ses rêves de jeunesse, et bien d'autres choses encore. La mémoire de toute une famille.



« Qu'est-ce que tu rêvais d'être quand tu étais petite ? Qu'est-ce que tu aimais beaucoup lorsque tu étais enfant, mais que tu n'aimes plus plus du tout aujourd'hui ? Quel est ton plat favori de tous les temps ? Est-ce que tu te souviens du tout premier film que tu as vu au cinéma ? Selon toi, quelle a été l'invention la plus utile depuis ta naissance ? »…



Alors que le fête des grands-mères se rapprochent, le 2 mars prochain, c’est une idée de cadeau à garder en tête.







La rédaction vous conseille < > Petit Potin : une nouvelle application qui favorise les liens et les échanges intergénérationnels Mille et une idées pour être un grand-parent génial de Sophie Gallet (livre)