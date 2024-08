Quels sont les taux de nicotine dans l'e-liquide ? Les taux de nicotine dans les e-liquides varient généralement de 0 mg/ml à 20 mg/ml, avec plusieurs paliers intermédiaires. À quoi correspondent-ils et comment choisir le bon dosage adapté à votre dépendance ?



Les différents taux de nicotine 0 mg/ml : ce dosage signifie qu’il n’y a pas de nicotine du tout. Cette option convient à celles et ceux qui veulent totalement arrêter de consommer de la nicotine et donc faire leur sevrage nicotinique. Par la suite, il leur sera possible d’arrêter de vapoter.



3 mg/ml : ce faible taux de nicotine convient aux vapoteurs et vapoteuses qui n’ont pas une grosse dépendance à la nicotine. Ce taux de nicotine existe pour les grands formats. Par exemple pour les flacons de 50ml d’e-liquide, il suffit d’ajouter un booster de nicotine pour obtenir du 3mg/ml de nicotine.



6 mg/ml : c'est un taux modéré qui convient bien à celles et ceux qui fumaient moins d’un paquet de cigarettes par jour. Il existe également en grand format, en ajoutant par exemple deux boosters de nicotine dans un flacon de 50ml.



12 mg/ml : ce taux assez élevé en nicotine convient aux fumeurs et fumeuses qui consommaient une dizaine de cigarettes par jour. Il n’existe qu’en petit format de 10ml.



16 mg/ml à 20mg/ml : ce taux est souvent une option de départ pour les gros fumeurs et grosses fumeuses qui consommaient environ un paquet de cigarettes par jour, avant de réduire progressivement leur consommation de nicotine.



Les sels de nicotine Les sels de nicotine sont une innovation relativement récente dans le monde de la vape.



Ils permettent une absorption plus rapide et plus efficace de la nicotine par le corps, tout en offrant une expérience de vape plus douce vu qu’ils n’irritent pas la gorge même avec une forte dose de nicotine.



Les e-liquides aux sels de nicotine sont disponibles en concentrations élevées, généralement en 10 mg/ml et 20 mg/ml.



Les sels de nicotine doivent être utilisés avec des cigarettes électroniques pour débutants qui sont peu puissantes ou alors avec des e-cigarettes réglées à faible puissance (maximum 20W).

Les grands formats à booster en nicotine



Pour contourner cette limitation et offrir une solution économique aux gros consommateurs, les fabricants ont introduit les grands formats à booster en nicotine.



Les e-liquides en grands formats, souvent de 50ml ou 100ml, sont vendus sans nicotine et permettent d’ajouter des boosters de nicotine pour atteindre le taux désiré.



Par exemple, pour obtenir un e-liquide final à 3 mg/ml de nicotine à partir d'une bouteille de 50 ml, il suffit d'ajouter un booster de nicotine de 10ml à 20 mg/ml.



Avec la réglementation TPD (Tobacco Products Directive) de l'Union Européenne, les bouteilles d'e-liquide contenant de la nicotine sont limitées à 10ml.

Pour contourner cette limitation et offrir une solution économique aux gros consommateurs, les fabricants ont introduit les grands formats à booster en nicotine.

Les e-liquides en grands formats, souvent de 50ml ou 100ml, sont vendus sans nicotine et permettent d'ajouter des boosters de nicotine pour atteindre le taux désiré.

Par exemple, pour obtenir un e-liquide final à 3 mg/ml de nicotine à partir d'une bouteille de 50 ml, il suffit d'ajouter un booster de nicotine de 10ml à 20 mg/ml.

Le choix du taux de nicotine se fait en fonction de la dépendance au tabac, mais il convient de diminuer progressivement le dosage de nicotine vapoté pour se sevrer définitivement de cette substance addictive, qui risquerait de vous faire replonger dans le tabagisme.



