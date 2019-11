Article publié le 22/11/2019 à 01:00 | Lu 23 fois Quelques gourmandises de Noël ! Noël, une fête où l’on se fait plaisir pour oublier la grisaille quotidienne. Des gourmandises, du salé, du sucré, c’est selon les goûts de chacun et les envies du moment. C ‘est aussi le moment de découvrir des propositions gustatives inattendues totalement en rupture avec les traditions culinaires classiques.

Nous débuterons néanmoins ce tour d’horizon gourmand par un point fixe des fêtes de Noël : le chocolat. Chaque année, la Maison du Chocolat présente une collection dédiée à cet événement. Nous commencerons par la bûche sans qui il n’y a pas de Noël.



Présentée sous la forme d’étoiles de neige, c’est une mousse au chocolat de Madagascar qui intègre des poires pochées, un confit de cassis et des palets de ganache, le tout dans une roulade au chocolat. Pour décorer la table, une série de flocons apporteront une image festive à la soirée de Noël. Il s’agit d’un disque en chocolat ouvragé d’un entrelacs de 11 flocons de chocolats sur fond de mendiants caramélisés.



Restons dans le sucré avec les confitures de La Cour d’Orgères et du Caffé de Flore. Epicerie fine située à Ajaccio, Caffé de Flore, outre de très belles charcuteries et une collection autour de la truffe, propose des confitures de clémentines et d’arbousier qui méritent d’être découvertes.

Tout aussi gourmandes, les confitures bretonnes de La Cour d‘Orgères mettent en avant les recettes deux sœurs qui utilisent des fruits soigneusement sélectionnés. Confitures de châtaignes, de poires ou d’ananas, le catalogue est riche et satisfera les plus exigeants.



Une exigence de qualité que l’on retrouve dans les huiles d’olive Château Nasica. Issues des meilleures oliveraies de Corse, les huiles U Cenaclu et Château Nasica bénéficient de l’appellation AOP qui offre la garantie originelle d’un produit.



Fruitée, parfumée longue en bouche et sans amertume, la Château Nasica riche en antioxydant mettra en exergue les plats de cèpes hivernaux. Quant à la U Cenaclu, véritable gourmandise, il s’agit d’une huile non filtrée produite à partir d’une seule variété d’olives vertes qui lui apporte sa teinte foncée et son goût puissant.



Joel Chassaing-Cuvillier









