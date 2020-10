Article publié le 31/10/2020 à 17:35 | Lu 119 fois Quelles solutions pour agrandir sa maison ?





De nombreuses raisons peuvent vous conduire à vouloir agrandir votre maison : la volonté de créer une nouvelle chambre pour un bébé qui est en route, la nécessité de s’aménager un espace de télétravail, l’achat d’une nouvelle voiture qui amène à agrandir le garage. En fonction de vos besoins, quelles sont les solutions d’agrandissement envisageables ? Découvrez ici tout ce qu’il faut savoir pour agrandir votre maison !

Miser sur la hauteur Commencez par vous demander si votre logement peut prendre de la hauteur. Vous vivez en appartement ? Il y a peut-être une chambre ou un logement vide au-dessus de votre tête que vous pourriez acheter pour vous aménager un duplex.



Votre appartement est situé au dernier étage ? Les combles sont peut-être aménageables. C’est probablement aussi le cas si vous vivez dans une maison : il y a sûrement de la place sous votre toit qui pourrait vous permettre d’agrandir votre surface habitable, voire de la doubler.



Si les combles ne sont pas aménageables en l’état, renseignez-vous auprès de professionnels, car il est possible de surélever le toit lorsque la hauteur sous plafond ne permet pas de se tenir debout.



Un architecte pourra aussi vous aiguiller sur l’emplacement de l’escalier qui reliera ce nouvel étage au reste de votre logement. Si votre hauteur sous plafond est déjà conséquente, il vous est aussi possible de construire une mezzanine : cette solution est idéale si vous souhaitez aménager un espace de travail un peu confiné dans votre salle de séjour, ou que vous avez besoin de rajouter une chambre.

​Étendre sur la largeur Si vous avez besoin de rajouter une surface habitable conséquente à votre logement, il vaut peut-être mieux penser sur la largeur, à condition de posséder une maison et de disposer d’un terrain suffisamment grand.



Commencez par vérifier que le plan d’urbanisme de votre commune vous permet d’effectuer ce type de travaux puis faites une déclaration de travaux ou demandez un permis de construire. Il vous faut ensuite estimer la place supplémentaire dont vous avez besoin et voir dans quelles mesures cet agrandissement est faisable.



Rajouter une extension à une maison demande aussi de réfléchir à l’harmonie de l’ensemble : vous pouvez opter pour des matériaux similaires à la maison que vous possédez déjà, ou changer complètement de style.



Ces dernières années, les structures en ossature bois sont particulièrement à la mode. L’agrandissement peut aussi se faire par le bas : si le plan d’urbanisme ne vous permet pas de vous étendre sur la largeur, il vous autorise peut-être à creuser sous votre maison. En effectuant quelques travaux pour avoir des ouvertures sur l’extérieur et le reste de la maison (fenêtres en hauteur, escalier, etc.)

​Opter pour l’aménagement du garage ou d’une véranda



Vous pouvez aussi opter pour des travaux minimes pour libérer plus d’espace dans votre intérieur : construction d’une véranda pour disposer d’un espace de vie supplémentaire et désengorger le salon par exemple.



D’autant qu’aujourd’hui il existe des



D'autant qu'aujourd'hui il existe des modèles de vérandas pour tous les goûts. L'extension du garage peut aussi agrandir vos espaces de rangement.

Enfin, certains ménages décident de faire construire une simple pièce de quelques mètres carrés dans le fond de leur jardin pour en faire un lieu dédié au télétravail. Si vous lancer dans des travaux d'agrandissement vous semble trop compliqué ou coûteux, vous pouvez aussi réorganiser votre espace en changeant l'utilisation de certaines pièces. Certains ménages qui vivent dans des appartements aménagent ainsi leurs balcons ou terrasses pour en faire des espaces couverts qui servent de salle à manger ou de lieu de travail.









