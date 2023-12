Quelle vitamine prendre contre l'anxiété ? Vous ressentez des symptômes d'anxiété ? Voici les vitamines qui pourraient vous soulager. Savez-vous que l'anxiété est la porte ouverte vers la dépression ? En France, des millions de personnes en souffrent quotidiennement. Entre soucis personnels et contraintes professionnelles, notre société est particulièrement chargée de facteurs anxiogènes. Pourtant, des solutions existent. Une bonne hygiène de vie et un régime diététique riche en vitamines constituent un antidote efficace. Quelles vitamines sont efficaces pour combattre l'anxiété ? Réponse dans cet article.







Qu'est-ce que l'anxiété ?

L'anxiété traduit notre fragilité émotionnelle. Toute personne a, au fond d'elle-même, des craintes dues à des dangers réels ou imaginaires susceptibles de bouleverser sa vie.



Si la plupart des gens arrivent à dominer cette inquiétude, l'angoissé anticipe les mauvais scénarios et se laisse envahir par une peur insidieuse. On n'est pas égal devant ce phénomène.



L'angoisse touche davantage les femmes que les hommes. Et les troubles de l'anxiété représentent un motif fréquent de consultation médicale.



Si la prescription massive d'anxiolytiques se révèle efficace pour combattre cette maladie, pour autant, cette cure n'est pas sans effets secondaires (baisse de la libido, somnolence, trous de mémoire…).



Elle entraîne surtout une accoutumance aux médicaments. C'est pourquoi beaucoup de personnes se tournent vers des solutions alternatives. Un



Quels sont les symptômes de l'angoisse ?

Les troubles de l'anxiété se manifestent par des signes tels que : des palpitations cardiaques, une hypersudation (transpiration excessive), une boule à la gorge, un manque d'appétit, des insomnies, des vertiges, une fatigue musculaire et nerveuse, un sentiment d'oppression, un mal de tête.



Lorsque plusieurs de ces signes se recoupent, c'est un indice de la sévérité de la maladie. Il faut nécessairement consulter et se faire soigner. En effet, une négligence de ces symptômes peut conduire à des pathologies plus graves comme l'hypertension.



Quelles vitamines on peut utiliser pour apaiser l'anxiété ?

Les vitamines jouent un rôle important dans la régulation de l'humeur. Une alimentation riche et variée est nécessaire pour soigner et prévenir l'anxiété.



Voici les vitamines à privilégier :

La vitamine D

Elle facilite l'absorption du calcium et aide à éloigner la déprime saisonnière. La preuve ? Les chercheurs ont établi une corrélation entre la carence en vitamine D et les troubles d'humeur. Une alimentation riche en vitamine D est nécessaire ou à défaut des compléments alimentaires.



S'il fait beau, une escapade à l'extérieur est bénéfique pour le moral. L'exposition à la lumière du soleil permet à l'organisme de synthétiser la vitamine D.



Les vitamines B

Les vitamines B se déclinent en plusieurs catégories, chacune ayant un rôle spécifique dans le maintien d'une humeur positive. La vitamine B1 : véritable convertisseur des glucides en énergie, utile aux activités quotidiennes, elle régule la glycémie dans le sang.



Avoir une bonne ration de vitamine B1 aide à combattre la fatigue. Et une forme physique optimale chasse les troubles anxieux.



La vitamine B3 : elle permet à l'organisme d'absorber les graisses, le glucose et l'alcool. Elle sert de catalyseur à la sécrétion de sérotonine, une hormone anti-stress.



La vitamine B5 : participe à convertir l'énergie fournie par les aliments en carburant utile pour le corps. Elle joue aussi un rôle dans le bon fonctionnement des reins. De plus, son action procure une certaine sérénité face à l'adversité et au stress.



Les vitamines B9 et B12 : elles sont très actives pour la production des hématies. Elles ont un rôle non négligeable dans la régulation de l'humeur grâce à la sécrétion des hormones comme la mélatonine et la sérotonine. En complément à un régime diététique, on veillera à les compléter par des minéraux, très précieux pour contrôler le stress. On peut citer le magnésium, le calcium, le fer et le zinc.



Quelle hygiène de vie adopter pour chasser l'angoisse ?

Avoir une bonne hygiène de vie pour une personne souffrant d'anxiété n'est pas un luxe. Au contraire, elle permet de maintenir la personne dans sa zone de confort, à l'abri des contrariétés.



Article publié le 06/12/2023 à 02:00 | Lu 120 fois



