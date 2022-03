Article publié le 10/03/2022 à 04:59 | Lu 185 fois Quel est l'effet de la musique sur le cerveau ?





Le son et la technologie se sont associés pour la première fois en 1860, lorsqu’Édouard-Léon Scott de Martinville a enregistré la chansonnette française bien connue Au clair de la lune (mais sans pouvoir en restituer le son). Il a fait cette expérience avec un appareil qu’il avait créé pour enregistrer le son, le phonautographe.





Grâce aux systèmes d’imagerie cérébrale, les scientifiques ont pu élucider de nombreux mystères.



Comment est recueillie la réponse du cerveau à la musique ?

À l’aide de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), les chercheurs ont la capacité étudier la réponse neurologique produite par la musique. Ils peuvent apprendre comment elle touche notre humeur générale et nos réactions émotionnelles. Toutes les pistes musicales que vous aimez écouter suscitent des réponses très différentes.



Quelles parties du cerveau sont-elles stimulées par la musique ?

"This Is Your Brain on Music" par Daniel J. Levitin, décrit comment la musique stimule différentes parties du cerveau, pas seulement l’un des deux hémisphères.



Le cortex auditif suit l’intensité sonore, le rythme et la hauteur de la musique. Le cortex visuel est impliqué dans la lecture des notes de musique. Le cortex moteur, quant à lui, est stimulé par la réaction physique de votre corps à la musique.



Pour cette raison, il est peu probable qu’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer oublie comment jouer du piano ; la musique étant ancrée dans la mémoire musculaire.



Enfin, l’aire du cerveau appelée hippocampe est impliquée dans la mémorisation. C’est grâce à elle que l’écoute d’anciennes chansons populaires engendre une réponse émotionnelle en nous.



L’effet de la musique dans votre cerveau

Alors, qu’est-ce donc que la musique et pourquoi est-elle si agréable ? Lorsque quelqu’un joue une mélodie musicale, le son atteint notre canal auditif sous la forme de vibrations dans l’air. Ces vibrations voyagent à travers les neurones, en tant que synapses, jusqu’au nerf auditif.



Lorsqu’elles atteignent le cerveau, nous reconnaissons les mélodies. Toute la magie tient dans la fréquence de ces vibrations. Votre style de musique préféré possède une fréquence qui résonne avec celles de votre cerveau.



Mais pourquoi écouter de la musique est-il si agréable ? Une



C’est cette même hormone qui est libérée lorsque nous mangeons quelque chose de bon, par exemple. Mais la musique peut également nous faire ressentir une myriade d’autres émotions, comme la tristesse, l’ennui ou même, la frustration. En tant que modificatrice des émotions humaines, la musique est un puissant outil.



Nina Kraus, qui mène des recherches sur la psychologie et la musique à l’université Northwestern (Illinois, États-Unis), estime que les êtres humains sont génétiquement construits pour se synchroniser avec la musique, le rythme de notre cœur en étant un parfait exemple !



La musique peut stimuler plus de parties de notre cerveau que la plupart des activités quotidiennes. Dans une



Mais à l’inverse, le type de musique qui vous rend heureux peut ennuyer une autre personne. Qu’il s’agisse de rock, de hip-hop, de musique classique, de heavy metal ou de musique électronique, le genre que vous appréciez dépend entièrement de vos antécédents et des musiques auxquelles vous avez été exposé précédemment.



Cet aspect ne peut être attribué à votre génétique, car il est entièrement sociologique. Des chercheurs ont ainsi estimé par le passé que l’écoute de la musique classique pouvait augmenter votre QI. Cela a été appelé l’effet « Mozart ». Néanmoins, de récentes études tendent à prouver que ce n’est pas le cas.



Une autre



Les effets de la musique sur votre état de bien-être

L’effet de la musique sur l’esprit humain est intriguant. Bien que les recherches sur la réponse psychologique à la musique soient toujours en cours, il y a une chose que nous pouvons dire avec certitude : rythmer votre quotidien avec davantage de musique a un effet significatif sur votre qualité de vie.



Voici quelques-uns des effets positifs que la musique peut avoir sur vous :

● La musique réduit la douleur. Son écoute libère les opioïdes du corps qui soulagent la douleur.

● Elle favorise la neurogenèse. Il s’agit du processus par lequel notre cerveau développe davantage de neurones, améliorant ainsi nos capacités cognitives.

● Elle libère de la dopamine qui améliore l’humeur générale.

● Elle peut améliorer la capacité d’attention.

● Elle diminue le stress en réduisant le taux de cortisol. Le cortisol est une hormone libérée par le corps lorsqu’il subit un stress quelconque.

● Elle aide les patients qui ont subi une crise cardiaque, une attaque ou une crise d’épilepsie à se détendre.

● Elle peut être utilisée comme thérapie pour aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et d’Alzheimer.

● Elle améliore la mémoire. Écouter une chanson ou une mélodie du passé peut vous faire remonter le temps instantanément.

● Elle améliore la communication. Lorsque les mots ne suffisent pas, la musique peut aider à exprimer ce que vous ressentez. Dans les moments difficiles, les gens ont souvent recours à la musique, comme pour avoir une compagnie.



