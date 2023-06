Que faire si un escroc possède votre adresse email ? Si vous soupçonnez un pirate d'avoir accédé à votre compte de messagerie, vous devez prendre des mesures avec votre fournisseur de messagerie pour sécuriser votre compte et informer tous vos contacts que vous avez été piraté. Par Arnaud de Backer, directeur commercial EMEA chez Keeper Security.







Si un escroc connaît votre adresse mail, vous devez être très vigilant face au phishing et sécuriser tous vos comptes avec des mots de passe forts et une authentification multifacteur (MFA).



Un arnaqueur peut faire pratiquement n'importe quoi avec votre adresse mail. Une fois que les pirates ont obtenu votre adresse, ils peuvent vous envoyer des mails d'hameçonnage pour tenter d'obtenir des informations d'identification pour d'autres comptes importants.



On parle de phishing lorsqu'un cybercriminel envoie un message en se faisant passer pour quelqu'un d'autre afin d'obtenir des informations confidentielles. Si un message semble erroné, vérifiez l’information en contactant directement l'entreprise dont il est censé provenir, en utilisant les coordonnées officielles.

Le compte de messagerie : une porte d’entrée vers l’usurpation d’identité Si leur tentative d'hameçonnage réussit, les pirates peuvent ensuite se connecter à vos comptes en ligne à l'aide des informations d'identification volées.



En accédant à des comptes sensibles, le pirate obtiendra de nombreuses autres informations clés vous concernant, ce qui lui permettra de voler votre argent et votre identité. Heureusement, si vous avez un mot de passe fort, ces tentatives ont beaucoup moins de chances d'aboutir.



Si un hacker accède à votre compte mail, il peut avoir accès à des informations sensibles lui permettant de voler votre identité. Il saura quelle banque vous utilisez parce que vous recevez des mails de leur part, où il pourrait trouver votre numéro de sécurité sociale. Certains arnaqueurs s'efforcent d'obtenir des informations d'une victime pendant des mois.



En combinant les données trouvées sur le darkweb à la suite de violations de données et le piratage de vos comptes, ces personnes peuvent recueillir suffisamment d'informations pour usurper votre identité.



Si votre compte de messagerie est compromis, les escrocs peuvent aussi contacter vos contacts en se faisant passer pour vous. Ils peuvent tenter d'obtenir des informations sensibles de vos amis, de votre famille et de vos collègues afin de compromettre leurs comptes ou d'usurper leur identité.



Si vous pensez que votre mail a été compromis, il est important d'avertir vos amis pour qu'ils sachent que ces messages ne viennent pas de vous. Que vous pensiez qu'un arnaqueur ne connaît que votre adresse mail ou qu'il a accédé à votre compte, il existe des mesures à prendre pour protéger votre compte et vous-même contre d'autres dommages.

Que faire si on a accédé à votre compte ? Si vous ne pouvez plus accéder à votre compte de messagerie, vous devrez suivre les étapes de récupération de votre compte auprès de votre fournisseur de messagerie.



Si vous pouvez encore vous connecter à votre compte, vous devrez modifier votre mot de passe et vous déconnecter de tous les autres appareils pour bloquer l'accès. Vous devez ensuite activer l'authentification multifacteur (MFA) pour empêcher le pirate de se connecter à nouveau.



Exécutez un logiciel antivirus ou anti-malware pour vous assurer que rien n'a été installé sur votre appareil. Examinez l'activité de votre compte pour voir ce que la personne malveillante a fait pendant qu'il avait accès à votre compte.



Pour sécuriser tous les comptes liés à votre messagerie, changez vos mots de passe et utilisez-en de nouveaux qui respectent les bonnes pratiques en matière de cybersécurité.



Un gestionnaire de mots de passe peut vous aider à stocker tous vos mots de passe en toute sécurité afin que vous puissiez utiliser des mots de passe complexes sans les oublier.

Article publié le 15/06/2023 à 01:00 | Lu 121 fois



