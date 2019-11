Que faire en cas de mauvaise distribution du courrier postal ?

Si votre réclamation n'aboutit pas, la DGCCRF vous précisera les différentes voies de recours possibles. Vous pouvez également signaler le dysfonctionnement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) ».La Poste, via son Service Consommateurs, met à votre disposition un formulaire de réclamation en ligne vous permettant d'exposer le problème que vous rencontrez dans la distribution de votre courrier.La DGCCRF est joignable en ligne, par courrier ou courriel , par téléphone (au 3939 avec un serveur vocal interactif du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30 - 0.15 € la minute + prix de l'appel). Elle vous informera sur vos droits et sur les différents recours existants.L'Arcep vous permet d'alerter sur les dysfonctionnements que vous rencontrez dans vos relations avec les opérateurs (fixes, mobiles, internet et postaux). Cela servira à quantifier les problèmes et à mieux cibler les actions auprès des professionnels. Elle propose également des conseils adaptés et des indications sur les voies de recours.Attention, la plateforme de l'Arcep ne propose pas de suivi personnalisé de votre dossier. Les recours à votre disposition vous seront indiqués en fin d'alerte.