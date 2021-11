Article publié le 22/11/2021 à 07:44 | Lu 130 fois Quatre retraités proposent une alternative aux bouteilles d'eau en plastique





Au lieu d’acheter de l’eau en bouteille plastique dans le commerce, grâce à ce concept mis en place par quatre retraités, vous allez vous servir avec vos propres bouteilles en eau plate ou pétillante à la fontaine proche de chez vous et accessible 24h/24h. Explications.





Dans la pratique, il s'agit de trouver une solution à ces 25 millions de bouteilles plastiques consommé en France par jour dont moins de la moitié est recyclée et dont beaucoup finissent dans la nature, les cours d'eau, en mer et avalées par la faune aquatique… Bref, une catastrophe pour l'environnement.

Pour le moment, les politiques publiques donnent comme objectif, la date limite de 2040 pour trouver une solution aux bouteilles en plastique à usage unique destiné à une consommation personnelle. « Sans attendre, nous voulons tester sur l'agglomération paloise trois fontaines comme solution vertueuse pour l'environnement » indique Gabriel Gaudebert, président de Fontaines Responsables.

On le sait, beaucoup d'efforts sont faits par les collectivités locales pour inciter le citoyen à trier ses déchets… Beaucoup d'actions de bénévoles permettent également de récupérer ces bouteilles « perdues » dans la nature, dans les cours d'eau et la mer.

Enfin, une prise de conscience commence à voir le jour auprès des entreprises pour être plus vertueuses envers l'environnement en créant une économie dite circulaire. Que ce soit pour la collectivité, c'est çà dire nous, et pour les entreprises cette logique qui consiste à trouver une solution aux déchets à un coût très important.

Pour autant, si on « parlait » de « maladie du plastique », ces actions sont de l'ordre du curatif. Fontaines Responsables a choisi quant à elle, de mener une action préventive en évitant la création du déchet plastique.

Et Gabriel Gaudebert de poursuivre : « nous avons monté avec trois autres retraités ayant eu des responsabilité dans le monde de l'entreprise, une petite association pour tester sur l'agglomération de Pau, trois fontaines d'eau plate et pétillante en libre-service comme alternative au bouteilles plastique ».

Plus concrètement, le citoyen, en se servant à la fontaine responsable avec ses propres bouteilles en verre par exemple, ou avec sa gourde, n'utilise pas de bouteilles plastiques. Cette solution permet donc de réaliser des économies. Il n'y pas de production de CO2 puisque l'eau n'est pas transporter (300km en moyenne) et l'énergie et la pollution pour les fabriquer ne sont pas engagés.

Par ailleurs, ces fontaines ne sont pas un simple point d'eau, mais un mobilier urbain intégrant une machinerie répondant aux normes d'hygiène, donnant un goût agréable à l'eau plate, produisant le pétillant et de l'eau fraiche en été ce qui explique leur coût.

Il existe en France une cinquantaine de fontaines publiques dans des lieux touristiques mais souvent l'eau est contingentée à un demi-litre. Elles visent plus le touriste ou le sportif que la réduction des déchets. En Italie, il est plus fréquent d'en trouver même dans des bourgades pour une consommation en volume et régulière.

Fontaines Responsables prévoit trois lieux de test sur l'agglomération paloise (Route de Bayonne, Route de Bordeaux, Route de Tarbes) sur des parkings de magasins. Pour acquérir ces trois fontaines et les mettre ensuite à disposition des citoyens, cette association à but non lucratif collecte des fonds par subventions, collectes de marques, budget participatif, sollicitation de fondation. En tout, l'association recherche 45.000 euros.









