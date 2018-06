Article publié le 13/06/2018 à 02:13 | Lu 70 fois Quartus Club Seniors : du nouveau dans la résidence services seniors La société Quartus Club Seniors conçoit et promeut des résidences seniors services nouvelles génération en interaction avec leurs quartiers destinés aux seniors 2.0 (comprendre connectés). Les deux premiers chantiers ont démarré et quatre sont en cours.

Dans sa démarche adaptée à chaque résident, la société Quartus a identifié trois profils de seniors et conçu pour chacun d’eux, une offre visant à répondre à leurs envies et leurs besoins : il y a le « social » qui veut rester connecté avec l’extérieur et partager du temps avec les gens du quartier. Pour ces profils, la société a installé dans ses résidences des espaces de coworking, fablabs et jardins partagés.



Mais il y a aussi l’hédoniste, qui veut profiter de la vie et voyager. Pour lui, ces résidences proposent des stations d’autopartage sur les parkings des résidences pour se rendre à la gare sans dépendance. Par ailleurs, un bouton « départ 5 jours » permet de programmer l’appartement pendant l’absence du résident, de l’ouverture des volets à l’éclairage de l’aquarium.



Enfin, il y a le cocooné qui a besoin -ou qui aime- d’être pris en charge. Pour lui, ces résidences intègrent des solutions de bien-être et des outils de surveillance de sa santé.



Conçus selon une architecture adaptée aux seniors, les appartements définis selon les points d’évolutivité sont dotés d’équipements ergonomiques et d’outils de communication évolutifs (e-santé, objets connectés, etc.). Dans la pratique, chaque résident pourra trouver à son domicile et dans sa résidence des réponses personnalisées au moyen d’un accompagnement humain. Par ailleurs, la conciergerie numérique proposant une multitude de services viendra compléter cette large offre.



Intégré dans son environnement de proximité, le rez-de-chaussée de la résidence ouvrira sur des espaces communs aux non-résidents. C’est ainsi que le restaurant pourra proposer sa carte à des populations externes. Il pourra en être de même pour tous les autres espaces communs selon les carences ressenties dans le quartier. Bref, des résidences ouvertes sur l’extérieur.



Les deux premiers chantiers sont démarrés et quatre nouveaux démarreront dans le dernier trimestre 2018. Un soin tout particulier est apporté au choix des lieux, avec une implantation en hyper-centre pour permettre à chaque résident de bénéficier pleinement d’une offre sociale, commerçante et culturelle de proximité.