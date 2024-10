Quand vient l'automne : un thriller intergénérationnel signé François Ozon (film) Le dernier film du réalisateur français François Ozon vient de sortir dans les salles obscures… Son titre ? Quand vient l’automne avec Hélène Vincent, Josiane Balasko et Ludivine Sagnier. L’histoire de ce thriller ? Michelle, une grand-mère bien sous tous rapports, vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie Marie-Claude… PAR SENIORACTU.COM | Publié le 03/10/2024

Quand vient l’automne est le 23ème long-métrage de François Ozon ; il réunit cette fois-ci deux « anciennes », Hélène Vincent et Josiane Balasko dans un thriller intergénérationnel !



Comme le souligne le réalisateur : « j'avais envie de me confronter à la vieillesse, à des femmes qui acceptent leur âge, filmer leur rythme, filmer leur manière de marcher, filmer leur rythme, parce que je trouve que les femmes âgées sont assez invisibilisées dans le cinéma, peut-être un peu moins dans le cinéma français, où il y a quand même des rôles pour beaucoup d'actrices qui vieillissent, mais pas tant que ça, et souvent elles sont rajeunies dans les films.



Là, j'avais vraiment envie d'assumer la réalité de leur âge et les filmer dans la beauté de leurs conditions. Hélène et Josiane ont accepté, m'ont fait confiance et se sont abandonnées à ça ».



L’histoire de ce film "automnal" ? Celle de Michelle (Hélène Vincent), une grand-mère bien sous tous rapports qui vit paisiblement sa retraite dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie Marie-Claude (Josian Balasko).



A la Toussaint, sa fille Valérie (Ludivine Sagnier) vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances. Mais rien ne se passe comme prévu. Tout va déraper, comme toujours chez Ozon !



En effet, l'héroïne principale de ce « film d’atmosphère » (qui n’est pas sans évoquer les histoires de George Simenon) est inquiétée dans une enquête sur des champignons vénéneux après le meurtre d'une personne. C'est à ce moment que le passé trouble de cette grand-mère en apparence inoffensive va refaire surface.





Quand vient l’automne de François Ozon

Avec Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier, Pierre Lotin, etc.







