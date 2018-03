Quand les retraités allemands s'installent en Pologne

Passer sa vie à l’étranger une fois à la retraite, voici un projet qui tente de plus en plus de seniors en Europe. Culture, voyage, découvertes, gastronomie, etc. mais aussi et peut-être surtout, un niveau de vie bien meilleur, de nos jours, de nombreux retraités n’hésitent plus à s’expatrier pour vivre mieux…



Pendant quelques années, les Français étaient emballés par l’Afrique du nord. C’est désormais le Portugal qui séduit nos compatriotes. Moins loin et moins instable que le Maghreb, ce pays européen séduit les retraités hexagonaux qui s’y installent en masse.



On constate la même tendance en Allemagne où les retraités cherchent également des pays où le niveau de vie soit plus accessible. Nos voisins germaniques optent pour la plupart pour la Pologne. Si certains partent pour s’y installer, d’autres plus âgés et/ou malades, choisissent les maisons de retraites polonaises bien moins chères (moitié prix), avec plus de personnel (parlant allemand de surcroit) et des services bien meilleurs qu’en Allemagne…



Résultat ? La Pologne voit affluer de nombreux retraités allemands à tel point que les structures d’accueil sont débordées et que le pays envisage la construction de nouvelles maisons de retraite notamment près de la frontière allemande. Comme en témoigne un retraité allemand avec une pointe d’amertume dans un récent reportage de France 2 : « on a travaillé toute notre vie et ils ne sont pas capables de prendre soin des vieux allemands comme il faut. C’est gravissime ».