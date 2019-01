Article publié le 08/01/2019 à 10:36 | Lu 290 fois Quand le golf aide à lutter contre la BPCO L’Association BPCO et Access-Golf viennent de lancer Golf & BPCO, un programme didactique et pédagogique qui, en plus de la pratique du golf, propose d’initier à la kiné-respiratoire et des ateliers de méditation, mais aussi des tests de souffle. Avec une tournée nationale aux quatre coins de l’Hexagone en 2019.

Patrice Scanu, Président d'Access-Golf, connait bien cette pathologie respiratoire connue sous le nom de « la tueuse silencieuse ». Et pour cause, il vit avec depuis 2003 !



En France, cette pathologie potentiellement grave concerne 7,5% de la population adulte de plus de 40 ans, soit 2,5 à 3 millions de personnes. Avec 18.000 morts par an, soit cinq fois plus que le nombre d’accidentés de la route, la BPCO sera en 2020 la troisième cause de mortalité dans le monde.



Cette maladie méconnue et peu médiatisée- BPCO signifiant Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive- touchera d'ici 2030 plus de 250 millions d'individus à travers le monde. Or, cette maladie reste encore trop souvent sous-diagnostiquée avec deux-tiers des patients ignorent qu’ils sont touchés !



Comme aime à le raconter l'initiateur du projet : « le golf m'a sauvé la vie et même bien plus ! Je voudrais montrer aux patients BPCO les vertus psychologiques et thérapeutiques ainsi que les bienfaits d'une pratique ludique du golf, formidable outil pour briser la solitude dans laquelle cette maladie évolutive nous entraîne ».



Rappelons que la BPCO essouffle, pour des efforts physiques de moins en moins importants. Spontanément, les patients commencent à réduire leurs activités physiques très tôt, dès le stade I de la maladie. Cette réduction entraine un déconditionnement physique progressif.



La BPCO s’accompagne ainsi d’une diminution à la fois de la masse musculaire et de la proportion de fibres musculaires responsables de l’endurance. Ces modifications limitent les possibilités d’exercice et réduisent la tolérance à l'effort, encore plus que ne le ferait un essoufflement isolé.



Dans ce contexte, en partenariat avec l'Association BPCO, un programme didactique et pédagogique verra le jour dans les premières semaines de 2019. Il proposera quatre étapes régionales : Est, Ouest, Nord et Sud de la France qui accueilleront une journée d'initiation pour les débutants et de compétition pour les joueurs licenciés de golf.



Au programme, en plus de la pratique du golf: initiation à la kiné-respiratoire, atelier de méditation, mais aussi test de souffle. Ces compétitions ouvertes à tous se veulent Agora du mieux vivre avec la BPCO. A noter que 100% des bénéfices générés par ces événements seront reversés à l’association BPCO



Access-Golf cherche des partenaires et des Clubs prêts à jouer le jeu pour soutenir cette belle cause caritative et nous ouvrir leur porte.









