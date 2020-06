Quand le Campari s'associe aux Crémants d'Alsace ou de Bougogne : mariage franco-italien

Côté bulles, nous vous proposons des produits du vignoble français qui conviennent parfaitement à ce cocktail festif. Ce sont un crémant d’Alsace et un crémant de Bourgogne que nous avons sélectionnés.



D’Alsace, c’est la maison Wolfberger qui propose un brut baptisé Insouciance qui conviendra parfaitement à cet accord. Des bulles légères, une bouche discrète de fruits à noyaux, ce vin s’associe également à un plateau de fruits de mer.



De Bourgogne, c’est un crémant de blanc de noirs élaboré par la coopérative des vignerons de Mancey que nous avons retenu. Bien conçu et souple en bouche avec une belle vivacité de bulles, ce crémant fait jeu égal avec son concurrent alsacien.



Comme nous l’avons indiqué plus haut, nous avons éliminé l’Apérol trop doux, presque douceâtre, pour le remplacer par un classique Campari. Plus soutenu dans son amertume, le Campari s’adapte parfaitement à ces deux crémants et offre un apéritif franc et net dans sa texture et particulièrement rafraîchissant.



Les amateurs d’originalité pourront également utiliser en lieu et place du Campari, le Select de la maison Fratelli Pilla. Un bitter très botanique qui s’associe parfaitement avec nos crémants alsacien et bourguignon.



En mariant de bons produits italiens et de bons produits français d’une façon tout à fait légitime, on propose ainsi une agréable alternative pour réaliser un Spritz original et plus vif.



Joël Chassaing-Cuvillier