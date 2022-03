Article publié le 08/03/2022 à 02:02 | Lu 199 fois Qualidoc : une plateforme pour trouver un chirurgien près de chez vous !





Une plateforme innovante vient d’être lancée à l’initiative des Dr Jaillant et Dr Bourdon, ophtalmologues parisiens, dans le dessin d’informer les patients sur les opérations chirurgicales et de les aider à trouver un chirurgien plus facilement.

Une encyclopédie de la chirurgie collaborative rédigée par des chirurgiens en activité

La dernière consultation avec votre ophtalmologue s’est conclue sur une discussion autour de l’opération de la cataracte, mais il faut bien le dire, certains détails mériteraient un complément d’information et vous n’avez pas osé poser trop de questions à votre chirurgien.



Internet ? Vous hésitez car vous n’avez pas trop confiance. L’information du net n’est pas toujours vérifiée et, peut-on véritablement faire confiance à un rédacteur non-médecin ? Qualidoc a précisément été conçu à cet effet : il s’agit d’un site d’information médicale, pensé comme une encyclopédie de la chirurgie en ligne à l’attention des patients.



Un savoir « labélisé » en quelques sortes. Et comme on ne parle bien que de ce qu’on connait, les auteurs des articles sont tous des chirurgiens en activité pratiquant les interventions dont traitent les articles qu’ils signent.



Quelle information rechercher sur Qualidoc ?

Informer les patients sur la chirurgie et les chirurgiens, telle est la mission de cette plateforme. Les articles d’information présentent ainsi les pathologies, leurs traitements, les opérations ainsi que les risques et bénéfices de chaque possibilité thérapeutique.



Trouver un chirurgien des yeux pour une opération avec l’annuaire

L’annuaire Qualidoc répertorie également les médecins auteurs de la communauté partout en France et permet une mise en relation rapide avec les chirurgiens les plus proches de chez vous pour obtenir un rendez-vous en vue d’une consultation.



Les chirurgiens de la communauté pourront ainsi évaluer votre état de santé, vous donner leur avis de spécialiste, et le cas échéant vous proposer une intervention chirurgicale.



Zoom sur les maladies des yeux liées à l’âge des séniors qui s’opèrent avec le Dr Romain Jaillant, fondateur de la communauté Qualidoc



- La presbytie

Il s’agit d’une perte de la vision de près qui survient inéluctablement chez tout le monde à partir de l’âge de 45 ans. Elle se corrige médicalement au moyen de verres progressifs, de verres grossissants (loupes) ou de lentilles progressives.



Une chirurgie réfractive au laser comme le PresbyLASIK, la PKR ou le SMILE sont également possibles pour retrouver une vue nette de près et de loin sans lunettes. Le laser sera aussi l’occasion de traiter une éventuelle myopie, hypermétropie ou astigmatisme associé.



- La cataracte

Il s’agit d’une opacification liée à l’âge du cristallin, qui est une lentille naturelle intraoculaire servant à la mise au point. Elle se manifeste par une baisse de vision. L’intervention consiste à remplacer le cristallin malade par une lentille intraoculaire transparente : l’implant.



La chirurgie est indolore et ne dure que quelques minutes. Les implants standards sont dits monofocaux, ils corrigent seulement la cataracte. Les implants toriques corrigent pour leur part l’astigmatisme. Les implants multifocaux corrigent quant à eux la presbytie. L’opération restaure intégralement la perte de vision.



- Le décollement de la rétine

Il existe un pic de fréquence du décollement de la rétine autour de 60 ans. Le décollement de la rétine se manifeste par une baisse soudaine de la vision, parfois accompagnée de la sensation d’éclairs lumineux.



Il s’agit d’une urgence chirurgicale qui doit être opérée dans les 48 heures. L’intervention est dite « vitrectomie », procédure au cours de laquelle la rétine sera réappliquée par un gaz, laissé dans l’œil plusieurs semaines. Sa présence obstrue la vision et les voyages en altitude ne sont pas permis le temps de sa présence.



- La DMLA

La dégénérescence maculaire liée à l’âge est une maladie du vieillissement de la rétine. Elle se manifeste par une déformation de l’image (métamorphopsies), les lignes droites étant perçues courbes. Il s’agit d’une urgence, certaines formes requérant des injections intravitréennes en urgence.



- Chutes des paupières, poches sous les yeux et rides

- Chutes des paupières, poches sous les yeux et rides

L'âge peut causer des manifestations sur la peau, les paupières et le regard. La chute des paupières et les poches sous les yeux seront traitées par blépharoplastie, qui est une intervention chirurgicale. Les rides peuvent être soulagées par l'injection de Botox (toxine botulique) et le remodelage des paupières est permis par l'acide hyaluronique.









