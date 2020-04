Article publié le 01/04/2020 à 05:02 | Lu 148 fois Pycnogénol : l'écorce de pin pour lutter contre la dysfonction érectile ? Le Pycnogenol est un ingrédient santé extrait de l’écorce de pin maritime des Landes que l’on trouve dans le commerce sous forme de complément alimentaire. Selon une récente étude publiée dans la revue scientifique Bratislava Medical Journal, ce composant serait également bénéfique pour lutter contre la dysfonction érectile, notamment chez les hommes atteints de diabète de Type 2.





Le Pycnogenol est composé de bioflavonoïdes actifs, d’acides phénoliques et de procyanidines, également présents dans les fruits et les légumes frais. Ses vertus antioxydantes sont nombreuses et variées : santé et éclat de la peau, renforcement du système immunitaire, santé du cœur, diminution des douleurs articulaires, vision préservée, santé de la femme, énergisant naturel pour les sportifs…



Cette étude a été menée auprès de 53 patients atteint de DE en double-aveugle repartis en deux groupes : d’un côté, ceux atteints de DE uniquement et de l’autre, ceux atteints de DE avec diabète de Type 2.



Après une période de trois mois, les tests ont montré qu’une supplémentation quotidienne de 120mg de Pycnogenol montrait son efficacité dans les deux groupes : avec une amélioration de 45% de la DE dans le groupe avec diabète et 20% dans le groupe avec ED uniquement.



« Ce sont là des résultats intéressants pour les hommes atteints de DE avec diabètes de Type 2. En effet, cela offre une alternative naturelle à leurs problèmes de santé » ajoute le Dr Lamm. L’étude précise que d’une manière générale, le Pycnogenal améliore le flux sanguin, renforce le système vasculaire et réduit le cholestérol.



