Article publié le 15/11/2019 à 01:00 | Lu 56 fois Purificateur d'air Dyson Pure Hot+Cool : cet hiver, vous allez changer d'air ! Détecter, projeter, capturer : tel est le concept unique du purificateur d’air Dyson. Cet appareil intelligent contrôle la qualité de votre environnement intérieur, tout en chauffant ou ventilant la pièce. Il est temps d’opter pour un purificateur d’air, et particulièrement lors de pics de froid ou de chaleur qui modifient nos habitudes et amplifient les sources de pollution.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Il vous réchauffe… Les ingénieurs Dyson ont optimisé la géométrie de l’amplificateur d’air pour équilibrer le brassage dans la pièce et ont testé 80 configurations de chauffage différentes de l’élément chauffant pour aboutir à la configuration la plus adaptée.



Grâce à un contrôle thermostatique, le purificateur Dyson Pure Hot+Cool™ maintient automatiquement la pièce à la bonne température. La fonction chauffage s’active en mode veille une fois la température « idéale » atteinte et se remet en marche dès qu’elle détecte une baisse de la température.



…même à distance ! Quoi de mieux que de contrôler ou de suivre à distance la qualité de son air intérieur et la température de son chauffage avant de rentrer à la maison ? Disponible sur iOS et Android, l’application Dyson Link App, permet de contrôler de son appareil où que vous soyez.



Il permet d’apprécier les longues nuits d’hiver : doté d’un système de détection de lumière intelligent, l’appareil détecte pro activement la lumière ambiante et augmente ou diminue automatiquement en temps réel la luminosité de l’écran à cristaux liquides intégré pour qu’il se fonde dans votre environnement.



Lorsque le système de détection perçoit que la pièce est obscure, il éteint automatiquement l’écran LCD. Un minuteur de sommeil peut être réglé de manière à éteindre l’appareil au bout d’intervalles de temps prédéfinis allant de 30 minutes à 8 heures. Dédié à la maison, le purificateur d’air Dyson Pure Hot + Cool est conçu pour être aussi silencieux que possible.



Le filtre HEPA capture 99.95% des particules ultrafines comme le pollen, les spores, les bactéries. Le charbon actif et piège les gaz, les odeurs et les émanations domestiques telles que les COV. Les particules ultrafines jusqu'à 0,1 micron représentent, à titre de comparaison, une particule 300 fois plus fine qu'un cheveu.









