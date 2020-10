Provence : une résidence seniors à Vitrolles pour 745 euros par mois

On le sait depuis une grosse quinzaine d’années, les résidences services pour seniors autonomes ont le vent en poupe en France, mais également à l’étranger.



Chaque année, ce sont des dizaines de nouvelles structures qui ouvrent leurs portes pour offrir à ces plus de 60 ans, une alternative entre l’habitat traditionnel et la maison de retraite. Ces deux options ne correspondant pas -ou plus- à leurs attentes.



A l’heure où les résidences seniors dites de nouvelle génération ne répondent qu’à 10% de la demande des seniors, voici une nouvelle offre intéressante qui vise à conserver la qualité d’accueil et de service, mais à un prix plus accessibles…



Ainsi, l’association API Provence vient de lancer la commercialisation d'une résidence services seniors accessible aux retraités à revenus moyens (1.500 euros /mois). Le concept, selon le communiqué, est très simple : « équipements et infrastructure de qualité, des animations et des services compris ou à la carte, possibilité d'épanouir ses talents et de partager son expérience professionnelle ou ses passions artistiques avec les autres résidents ! ».



En tout, ce sont 78 logements qui vont du T1 au T2 pour un loyer + charges + services (all inclusive) dès 754€/mois ; situés à proximité du centre-ville de Vitrolles. Cette résidence se trouve proche de l'étang de Berre, du village médiéval, du fameux rocher, de la plage des Marettes et de la réserve ornithologique. A noter la présence dans les proches alentours de commerces en rez-de-chaussée, d’une école à proximité et de navettes pour rejoindre le centre-ville.