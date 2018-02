Article publié le 07/02/2018 à 01:00 | Lu 83 fois Produits laitiers : les seniors ne devraient pas les laisser de côté Depuis quelques années, la consommation de lait a diminué dans l’Hexagone, compte-tenu, notamment d’une forte désaffection de la part des Français pour ces produits. Pourtant, ces derniers représentent une bonne source de calcium et de protéines, notamment pour les seniors et les personnes âgées.





Bref, du lait pour les adultes, on peut se poser la question, mais en ce qui concerne les ainés, la réponse est oui ! Les produits laitiers, et notamment le lait, n’ont plus le vent en poupe depuis quelques années. Plus qu’une simple question de prix, les Français se demandent s’il convient de consommer ces types de produits une fois que l’on atteint l’âge adulte. Il y a les « pour » et il y les « contre ». Et difficile de dire qui à tort et qui à raison…S’il est clair que les enfants et les adolescents doivent consommer des produits laitiers pour grandir et s’épanouir, il est aussi clair que ces aliments sont nécessaires aux seniors et personnes âgées. En effet, les produits laitiers sont une source importante -et relativement peu chère- de calcium et de protéines. Rappelons d’ailleurs que le PNNS recommande de consommer quatre produits laitiers par jour pour les ainés.Comme l’indiquait récemment la chercheuse Nicole Darmon dans un article du quotidien 20 minutes : « il y a un intérêt particulier chez les seniors à consommer plus de produits laitiers. Le calcium est nécessaire à tous les âges de la vie, mais en vieillissant, il prévient les risques osseux ». Un bon point pour réduire les risques d’ostéoporose.Par ailleurs, il convient de souligner que les produits laitiers contiennent toute une série de nutriments comme le zinc, les vitamines B6 et B12 et même de l’iode. Ils sont également une source importante de protéines animales. Un point crucial quand on sait que les ainés ont tendance à manger de moins en moins de viande mais que par ailleurs, ils doivent consommer des protéines pour éviter la sarcopénie…Bref, du lait pour les adultes, on peut se poser la question, mais en ce qui concerne les ainés, la réponse est oui !