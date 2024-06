Prix littéraire Domitys 2024 : attribué à Gilles Marchand pour "Le soldat désaccordé" Domitys, l’un des principaux intervenants dans l’univers des résidences services seniors vient de décerner, via ses clubs de lecture, le 13e Prix Littéraire Domitys à Gilles Marchand pour son ouvrage « Le Soldat désaccordé », publié aux éditions Aux Forges de Vulcain.



On le sait, les seniors et les personnes âgées sont de grands lecteurs… Ainsi, plus de la moitié (53%) des seniors déclare lire au moins une fois par semaine et plus du tiers (37%) d’entre eux indique avoir lu vingt livres et même plus !



La lecture, bien plus qu'un simple passe-temps, offre une évasion quotidienne et contribue au bien vieillir des anciens et aide à prévenir le déclin cognitif.



Dans ce contexte, le groupe de résidences services pour seniors Domitys, organise chaque année ce Prix Littéraire. Pour cette 13ème édition, c’est donc Gilles Marchand qui a remporté le trophée pour son ouvrage « Le Soldat désaccordé » publié aux éditions Aux Forges de Vulcain.



Touchés par l’histoire de cet enquêteur, ancien combattant, missionné de retrouver un soldat disparu, les résidents ont souhaité couronner ce livre aux mille et une facettes.



Plus concrètement, ce roman raconte l’histoire « d’un ancien combattant, chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Arpentant les champs de bataille, interrogeant témoins et soldats, il va découvrir, au milieu de mille histoires plus incroyables les unes que les autres, la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécue au milieu de l'Enfer ».



« Alors que l'enquête progresse, la France se rapproche d'une nouvelle guerre et notre héros se jette à corps perdu dans cette mission désespérée, devenue sa seule source d'espoir dans un monde qui s'effondre ».



Depuis octobre 2023 près de 1.500 membres des clubs de lecture, mais aussi des aînés habitants à proximité des résidences et des collaborateurs de Domitys se sont réunis dans plus de 140 clubs pour échanger autour des 5 œuvres sélectionnées. Pour finalement choisir celle-ci.

Publié le 27/06/2024 à 05:28 | Lu 82 fois



