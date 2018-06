Article publié le 07/06/2018 à 12:22 | Lu 94 fois Prise en charge des soins dentaires : un accord trouvé La semaine dernière, les chirurgiens-dentistes ont signé un accord avec l’Assurance Maladie donnant la priorité à la prévention et améliorant de façon significative les modalités de prise en charge des assurés en ouvrant la possibilité d’accéder à une offre de soins dentaires prothétiques intégralement remboursés par l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires, sans aucun reste à charge. Détails.

Lors de sa prise de fonction, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, avait souhaité relancer les négociations sur la convention dentaire et faire confiance aux partenaires conventionnels pour trouver un accord intégrant l’objectif d’une offre de soins sans reste à charge. « Après huit mois de négociation, (...) ce nouvel accord marque un engagement fort de la profession » souligne le communiqué du ministère.



Il permettra tout d’abord de lutter contre le renoncement aux soins prothétiques qui touche 17% de la population. Comment ? En donnant la possibilité à chaque assuré d’accéder à une offre de soins dentaires prothétiques intégralement remboursés par l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires, sans aucun reste à charge. La mise en place de cette offre commencera dès 2020 et sera totalement accessible pour l’ensemble des actes concernés au 1er janvier 2021, assure le ministère de la Santé.



L’accord entérine par ailleurs de nouvelles dispositions pour favoriser davantage la prévention et la prise en charge de certains publics prioritaires. Ce sera le cas des populations vulnérables ou fragiles tels les patients diabétiques avec la prise en charge nouvelle des traitements parodentaires, non remboursés jusqu’à présent, ou encore, les patients en situation de handicap mental lourd qui se heurtent toujours à trop de difficultés d’accès aux soins.



« Cet accord constitue la première étape de la mise en oeuvre de l’engagement du président de la République à faire accéder l’ensemble des Français à une offre de soins sans reste à charge dans les domaines de l’optique, du dentaire et de la prothèse auditive » indique encore le communiqué du ministère de la Santé.