Printemps des seniors : une 4ème édition très attendue Depuis le 30 mars dernier jusqu’au 11 juin prochain, le département des Alpes-Maritimes propose sa 4ème édition du Printemps des seniors qui vous permettra de retrouver de grands noms de la scène française qui se produiront aux quatre coins du territoire. Pour cette édition 2023, ce sont 25 concerts gratuits qui seront proposés aux seniors dans 16 communes du territoire maralpin : Sheila, François Feldman, Emile et Images, Michel Fugain…











Pour rappel, ce festival propose jusqu’au 11 juin prochain dans les Alpes-Maritimes, des concerts gratuits dans plusieurs communes du territoire : Contes, Grasse, Mandelieu-La-Napoule, Nice, Valberg, Antibes, le Cannet, Levens, Vence, Tourrette-Levens, Gilette, Saint-Etienne-de-Tinée, Puget-Théniers, Saint-Martin-Vésubie, Roquestéron et Bonson.



Au total, ce sont plus de 14.000 places qui sont offertes gratuitement aux seniors maralpins -sous condition- pour assister à des concerts de vedettes de la scène française. Ainsi, de nombreux artistes, de renom (Sheila, Maxime le Forestier, Michel Fugain, Dany Brillant, etc.) se produiront partout dans le département des Alpes-Maritimes.



« Quel plaisir de retrouver nos seniors azuréens pour un printemps des plus festifs ! La 4ème édition du « Printemps des seniors » promet d’être un grand cru puisqu’elle réunira, lors de 25 concerts gratuits dans 16 communes du département, les plus grands noms de la scène française » indique Charles Ange Ginésy, président du Département des Alpes-Maritimes.



Et d’ajouter : « Depuis 10 ans, le Conseil départemental développe une véritable culture du bien vieillir dans les Alpes-Maritimes, en offrant notamment aux seniors maralpins un large éventail d’activités culturelles, sportives et ludiques à travers le programme « Seniors en action ». »



Au-delà de ces temps forts, le festival proposera, comme à chaque édition, de mettre à l’honneur les grands artistes qui ont marqué l’histoire de la musique française à travers des spectacles ou concerts hommages proposés par nos groupes locaux et organisés dans le moyen et haut-pays.



Concerts ouverts aux seniors de plus de 55 ans résidant dans les Alpes-Maritimes et inscrits au programme « Seniors en action » (possibilité de s’inscrire gratuitement dans les lieux de retrait des invitations).

Vendredi 28 avril 2023 à 15h - Auditorium du Centre Expo Congrès - Mandelieu-la-Napoule : Maxime le Forestier ;

2023 à 15h - Auditorium du Centre Expo Congrès - : Maxime le Forestier ; Dimanche 30 avril 2023 à 15h - Palais de la Méditerranée - Nice : Dany Brillant ;

2023 à 15h - Palais de la Méditerranée - : Dany Brillant ; Dimanche 21 mai 2023 à 15h - Espace Mounier - Valberg : Emile et Images ;

2023 à 15h - Espace Mounier - : Emile et Images ; Jeudi 25 mai 2023 à 15h - Palais des Congrès - Antibes Juan-les-Pins : Jérôme Anthony ;

2023 à 15h - Palais des Congrès - : Jérôme Anthony ; Mercredi 31 mai 2023 à 15h - La Palestre - Le Cannet : Michel Fugain ;

2023 à 15h - La Palestre - : Michel Fugain ; Dimanche 11 juin 2023 à 15h30 - Palais Nikaïa - Nice : Concert de clôture de « Héritage Goldman » Suite au succès rencontré lors des trois précédentes éditions, le Printemps des seniors est donc de retour cette année, en 2023, avec une belle programmation.Pour rappel, ce festival propose jusqu’au 11 juin prochain dans les Alpes-Maritimes, des concerts gratuits dans plusieurs communes du territoire : Contes, Grasse, Mandelieu-La-Napoule, Nice, Valberg, Antibes, le Cannet, Levens, Vence, Tourrette-Levens, Gilette, Saint-Etienne-de-Tinée, Puget-Théniers, Saint-Martin-Vésubie, Roquestéron et Bonson.Au total, ce sont plus de 14.000 places qui sont offertes gratuitement aux seniors maralpins -sous condition- pour assister à des concerts de vedettes de la scène française. Ainsi, de nombreux artistes, de renom (Sheila, Maxime le Forestier, Michel Fugain, Dany Brillant, etc.) se produiront partout dans le département des Alpes-Maritimes.« Quel plaisir de retrouver nos seniors azuréens pour un printemps des plus festifs ! La 4ème édition du « Printemps des seniors » promet d’être un grand cru puisqu’elle réunira, lors de 25 concerts gratuits dans 16 communes du département, les plus grands noms de la scène française » indique Charles Ange Ginésy, président du Département des Alpes-Maritimes.Et d’ajouter : « Depuis 10 ans, le Conseil départemental développe une véritable culture du bien vieillir dans les Alpes-Maritimes, en offrant notamment aux seniors maralpins un large éventail d’activités culturelles, sportives et ludiques à travers le programme « Seniors en action ». »Au-delà de ces temps forts, le festival proposera, comme à chaque édition, de mettre à l’honneur les grands artistes qui ont marqué l’histoire de la musique française à travers des spectacles ou concerts hommages proposés par nos groupes locaux et organisés dans le moyen et haut-pays.(possibilité de s’inscrire gratuitement dans les lieux de retrait des invitations).

Article publié le 14/04/2023 à 01:00 | Lu 189 fois



Dans la même rubrique < > Villa Calvi : nouvelle retraite "wellness" L'Aiguille en fête : le salon incontournable des passionnés de fils et d'aiguilles commence aujourd'hui