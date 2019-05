Article publié le 21/05/2019 à 03:42 | Lu 144 fois Prévention, aides et droits : une nouvelle campagne de la CNSA pour les ainés Pour répondre au besoin d'information des ainés et de leurs proches, souligné lors de la concertation grand âge et autonomie, la CNSA lance une campagne d'information -avec le soutien du ministère de la Santé) dans la continuité de celle diffusée en 2018.

De quelles aides peut-on bénéficier pour rester à domicile lorsqu'on est âgé ? Comment aménager son logement pour prévenir les chutes ? Quelles sont les différentes possibilités pour faire intervenir une aide à domicile ?



Comment bien choisir une maison de retraite ? Comment être aidé quand on accompagne soi-même un proche âgé ? Comment préserver sa santé et son autonomie avec une activité physique adaptée ?



En tout, quinze vidéos courtes pour donner des conseils de prévention et faire connaître les aides à l'autonomie des personnes âgées. Plus concrètement, ces petits films intitulés « Ensemble pour l'autonomie » informent les personnes âgées en perte d'autonomie et leurs aidants, en moins d'une minute, sur les thématiques aussi diverses que :

• La prévention : l'activité physique pour préserver sa santé et son autonomie, l'aménagement du logement pour prévenir les chutes, les activités de prévention en résidence autonomie...

• La vie à domicile : l'aide à domicile, la sortie d'hospitalisation...

• Les solutions d'hébergement : les critères de choix, les différents types d'établissements ou d'accueil...

• Les solutions pour les aidants : l'hébergement temporaire, l'accueil de jour...



On y retrouve Mariette et José, Fatima, Ernest et Clémence, des personnages de la première saison diffusée en septembre 2018. On y fait la connaissance de Victor, Rosalie, Yves et leurs proches.



Les 15 épisodes seront diffusés du 27 mai au 23 juin 2019 sur France 3, France 4, France 5 et France O (77 diffusions), et disponibles sur France.tv, rubrique « Ensemble pour l'Autonomie » en replay. 10 épisodes seront inédits, 5 épisodes sont des rediffusions de la première campagne d'information.











