Prévenir les troubles cardiaques grâce à l'alimentation, au jeûne et à la biorespiration (livre)

Les éditions Grancher viennent de publier un livre intitulé « Prévenir les troubles cardiaques grâce à l'alimentation, au jeûne et à la biorespiration ». Dans cet ouvrage de 178 pages à la portée de tous, le célèbre hygiéniste Désiré Mérien prouve que nous pouvons renforcer cet organe vital et ainsi bénéficier d'une belle santé jusqu'à un âge avancé.

Avant de revenir sur le contenu de ce livre, rappelons que les maladies cardio-vasculaires sont responsables de 150.000 décès par an en France et qu’elles constituent la première cause de décès chez les femmes et les plus de 65 ans.



Les battements de notre cœur nous intriguent et nous rassurent… Ils nous intriguent car on ne sait pas toujours très bien comment les interpréter et ils nous rassurent car, tant que le cœur bat, il y a de la vie !



Si l'on sait que le fonctionnement de cet organe échappe au pouvoir de notre cerveau (on ne peut pas commander son cœur par exemple), on peut toutefois le protéger afin de prolonger son existence. C’est tout le sujet de ce livre de Désiré Mérien, célèbre hygiéniste français.



Après avoir rappelé le fonctionnement du cœur et des circulations sanguine et pulmonaire, l'auteur revient sur les différents troubles qui concerne cet organe vital (arythmies, hypertension, infarctus, péricardite, myocardite, etc.) et donne ensuite, des pistes de prévention.



Il faut bien dire que le cœur a des raisons de se plaindre… Notre société et nos styles de vie ne sont pas toujours tendres pour cet organe qui se trouve… au cœur même de notre corps. Stress, sédentarité, manque d'exercices physiques, tabac, malbouffe, trop de sucres, trop de sel, etc.



Pourtant, en changeant notre alimentation et en respectant les compatibilités alimentaires (sujet que l’on maitrise généralement nettement moins), Désiré Mérien affirme que « nous avons déjà le pouvoir de moins fatiguer notre cœur. Si cela n'est pas suffisant et que des troubles apparaissent, le jeûne et la biorespiration agiront efficacement pour réduire la toxémie et régénérer le cœur ». A lire.