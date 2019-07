Article publié le 01/07/2019 à 01:00 | Lu 105 fois Prév'Air : fait-il bon respirer près de chez vous ? Alors qu'un épisode de pollution atmosphérique à l'ozone (O3) touche en ce moment une partie du pays, consultez le site web Prev'Air qui vous permet de connaître la qualité de l'air extérieur près de chez vous.





Des cartes d'observation établies à partir de mesures effectuées sur le terrain sont également consultables. Les prévisions concernent l'ozone, le dioxyde d'azote (NO2) et les particules en suspension (PM 10 et PM 2,5).



À savoir : le site propose également de connaître le niveau de l'indice Atmo dans plusieurs villes françaises, la qualité de l'air étant d'autant plus dégradée que l'indice est élevé (les indices supérieurs à 7 traduisent une mauvaise qualité de l'air). Cet indice est calculé quotidiennement par les AASQA à partir de données enregistrées par leurs stations de prélèvement urbaines et périurbaines.



Source Rappelons que le système Pev'Air a été mis en place en 2003 à l'initiative du ministère en charge de l'Environnement. Il vise à diffuser quotidiennement des prévisions et des cartographies de qualité de l'air, issues de simulations numériques, à différentes échelles spatiales, en s'appuyant notamment sur les données produites par les AASQA (Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air).Des cartes d'observation établies à partir de mesures effectuées sur le terrain sont également consultables. Les prévisions concernent l'ozone, le dioxyde d'azote (NO2) et les particules en suspension (PM 10 et PM 2,5).: le site propose également de connaître le niveau de l'indice Atmo dans plusieurs villes françaises, la qualité de l'air étant d'autant plus dégradée que l'indice est élevé (les indices supérieurs à 7 traduisent une mauvaise qualité de l'air). Cet indice est calculé quotidiennement par les AASQA à partir de données enregistrées par leurs stations de prélèvement urbaines et périurbaines.









Dans la même rubrique : < > Un marche pied pour WC pour adopter une meilleure posture sur le "trône" Episode caniculaire : attention aux coups de chaleur !