Article publié le 13/04/2022 à 01:00 | Lu 133 fois Prêt avance rénovation : remboursable à la vente ou à la transmission du logement





Pour soutenir la rénovation des passoires énergétiques, le prêt avance rénovation permet un remboursement différé, lors de la vente du logement ou de sa transmission par succession. Il complète le coût des travaux non couverts par les aides à l'éco-rénovation (MaPrimeRénov' pour la principale) et s'adresse aux propriétaires à revenus modestes. Son montant va de 3.500 € à 30.000 €.





Ce prêt complète la part du coût des travaux non couverts par les aides (MaPrimeRénov', primes des certificats d'économie d'énergie, aides locales, éco-prêt à taux 0, TVA à 5,5%) finançant la rénovation des passoires thermiques, soit les logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique.



Ce prêt, qui peut aller de 3.500 € à 30.000 €, en fonction des banques, permet de faire réaliser des travaux sans avancer leur charge, même partiellement, ni au démarrage ni ultérieurement : le remboursement, capital et/ou intérêts, est reporté lors de la vente du bien, ou de sa transmission lors d'une succession.



Son taux d'intérêt est au maximum de 2 %, et il est assorti d'une hypothèque sur le logement concerné, complétée d'une garantie de l’État à hauteur de 75 % du montant du crédit, au cas où la valeur du bien ne le couvrirait pas.



À savoir, le prêt avance rénovation est accordé sous conditions de ressources maximum :

- 19 565 € pour une personne seule (25 714 € en Île-de-France) ;

- 28 614 € euros pour un couple (37 739 € en Île-de-France) ;

- 40 201 € pour un foyer de quatre personnes (52 925 € en Île-de-France).



Le montant pris en compte est le revenu fiscal de référence, figurant en haut à gauche, sur la page de garde de l'avis d'imposition.



À noter : le report du remboursement des intérêts produit un effet cumulatif qui peut alourdir considérablement le montant final à rembourser lors de la mutation (vente ou succession) du logement.



Pour le moment, seuls le Crédit Mutuel et la Banque postale proposent le prêt avance rénovation.



Source Inspiré du prêt avance mutation réservé aux travaux visant à réduire la consommation d'énergie (isolation, chauffage), le prêt avance rénovation concerne les propriétaires de logements aux revenus modestes, il est assorti d'un fonds de garanti visant à encourager les banques à le proposer à ces clients en général exclus de l'accès au crédit.Ce prêt complète la part du coût des travaux non couverts par les aides (MaPrimeRénov', primes des certificats d'économie d'énergie, aides locales, éco-prêt à taux 0, TVA à 5,5%) finançant la rénovation des passoires thermiques, soit les logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique.Ce prêt, qui peut aller de 3.500 € à 30.000 €, en fonction des banques, permet de faire réaliser des travaux sans avancer leur charge, même partiellement, ni au démarrage ni ultérieurement : le remboursement, capital et/ou intérêts, est reporté lors de la vente du bien, ou de sa transmission lors d'une succession.Son taux d'intérêt est au maximum de 2 %, et il est assorti d'une hypothèque sur le logement concerné, complétée d'une garantie de l’État à hauteur de 75 % du montant du crédit, au cas où la valeur du bien ne le couvrirait pas.- 19 565 € pour une personne seule (25 714 € en Île-de-France) ;- 28 614 € euros pour un couple (37 739 € en Île-de-France) ;- 40 201 € pour un foyer de quatre personnes (52 925 € en Île-de-France).Le montant pris en compte est le revenu fiscal de référence, figurant en haut à gauche, sur la page de garde de l'avis d'imposition.: le report du remboursement des intérêts produit un effet cumulatif qui peut alourdir considérablement le montant final à rembourser lors de la mutation (vente ou succession) du logement.Pour le moment, seuls le Crédit Mutuel et la Banque postale proposent le prêt avance rénovation.









Dans la même rubrique < > La présomption de mitoyenneté ne s'applique pas à un mur de soutènement Arcueil : construction de La Maison d'Aspasie, une maison intergénérationnelle à faible impact environnemental