Préparer sa retraite avec les SCPI : un outil efficace ? La retraite est un moment de la vie où l'on souhaite souvent réaliser divers projets personnels, s'adonner à des activités culturelles ou voyager. Cependant, les revenus de la plupart des retraités diminuent inévitablement à ce moment-là.







Face aux questions et incertitudes concernant le financement des retraites, la



Les SCPI investissent généralement dans divers types d’actifs immobiliers (commerces, bureaux, hôtels, logistique, logements, etc.), offrant ainsi une diversification intéressante pour les épargnants.





Une solution d’épargne orientée “immobilier” adaptée à la préparation de sa retraite



Lorsque l’on cherche à obtenir un complément de revenus pour la retraite, il est prudent d'éviter les placements trop risqués.



A ce titre, avec un couple rendement/risque attractif et avec son orientation “immobilier”, cette solution d’épargne est particulièrement plébiscitée pour se constituer un capital, permettant au moment de sa retraite de bénéficier de revenus complémentaire.



Le fonctionnement est simple : l’achat de parts de SCPI permet aux épargnants d’investir dans un portefeuille immobilier et de percevoir en contrepartie les loyers issus de ce parc.



Ces loyers sont versés périodiquement sous forme de dividendes, permettant ainsi aux épargnants de compenser une éventuelle baisse de revenus au moment de la retraite.



Le portefeuille est composé de plusieurs types d’actifs loués à divers locataires, ce qui mutualise le risque. De plus, grâce à sa composition en immobilier, la SCPI est particulièrement adaptée à un horizon d’épargne long (horizon de placement de 8 ans recommandé) pour préparer sa retraite.



Cependant, il est crucial de rappeler que l’immobilier comporte des risques (perte en capital, risque de liquidité) et que les performances passées ne garantissent pas les performances futures.





De nombreuses possibilités d’investissement pour une préparer sa retraite à son rythme



Les SCPI offrent de nombreuses possibilités d’investissement, rendant ce placement accessible et adapté à divers profils d’épargnants.





Souscription programmée



Afin de préparer sa retraite en douceur, une des formules de souscription consiste à effectuer des achats de parts de manière programmée.



A travers ce mode de souscription, même avec une capacité d’épargne limitée, il est possible de se constituer un patrimoine immobilier à son rythme grâce aux versements programmés, qui permettent d'acquérir des parts régulièrement, selon la fréquence souhaitée (mensuelle, trimestrielle, semestrielle).



Cette formule permet de choisir le nombre de parts à acquérir et la périodicité des versements, facilitant une épargne progressive.





Souscription à crédit



Il est également possible de recourir au crédit pour bénéficier de l’effet de levier, permettant à l’investisseur de constituer une épargne progressivement malgré une faible mise de départ.



Attention cependant, l'endettement comporte des risques.



Si vous souscrivez des parts à crédit et les retirez de manière anticipée, le montant de la vente pourrait ne pas suffire à couvrir l'ensemble de la dette.





Un levier intéressant pour appréhender sa fiscalité



Pour les épargnants n’ayant pas besoin de revenus immédiats, le démembrement temporaire de propriété est une option fiscalement avantageuse. Ce mécanisme permet de récupérer, à l’issue de la période de démembrement, des revenus complémentaires pour financer la retraite.





Simulation d’achat de SCPI à crédit pour préparer sa retraite



Même sans capital initial, il est possible de préparer sa retraite en achetant des parts de SCPI à crédit*, avec des versements mensuels par exemple. Cette méthode permet d’étaler l’effort d’épargne dans le temps.



Dans un contexte de taux bas et de rendements moyens attractifs des SCPI, cette solution peut être particulièrement intéressante. L’effet de levier permet de limiter l’effort d’épargne, car le rendement du placement atténue le taux d’emprunt.



*UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.





Simulation d’achat de SCPI en démembrement pour préparer sa retraite



Pour ceux disposant d’un capital, l’achat de SCPI en nue-propriété peut être une stratégie efficace pour la retraite. En dissociant la propriété des revenus générés par le bien pendant une durée limitée (généralement entre 5 et 15 ans), l’investisseur bénéficie d’une décote sur le prix d’achat des parts.



À l’issue de la période de démembrement, l’usufruit revient à l’acquéreur, qui dispose alors de la pleine propriété des parts. Cela permet de compenser la baisse des revenus à la retraite par de nouvelles entrées locatives, assurant ainsi une pérennité des revenus.



Quelle que soit la solution choisie, préparer sa retraite avec les SCPI est une stratégie qui demande une certaine préparation et une réflexion sur le long terme. Il est important de se faire conseiller par un professionnel de la gestion de patrimoine. En France, il y a de moins en moins d’actifs pour financer les pensions, rendant indispensable l’anticipation du financement de sa future retraite.Face aux questions et incertitudes concernant le financement des retraites, la SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) se présente comme une solution d’épargne immobilière pertinente pour générer de potentiels revenus complémentaires, avec un effort d’épargne mesuré.Les SCPI investissent généralement dans divers types d’actifs immobiliers (commerces, bureaux, hôtels, logistique, logements, etc.), offrant ainsi une diversification intéressante pour les épargnants.Lorsque l’on cherche à obtenir un complément de revenus pour la retraite, il est prudent d'éviter les placements trop risqués.A ce titre, avec un couple rendement/risque attractif et avec son orientation “immobilier”, cette solution d’épargne est particulièrement plébiscitée pour se constituer un capital, permettant au moment de sa retraite de bénéficier de revenus complémentaire.Le fonctionnement est simple : l’achat de parts de SCPI permet aux épargnants d’investir dans un portefeuille immobilier et de percevoir en contrepartie les loyers issus de ce parc.Ces loyers sont versés périodiquement sous forme de dividendes, permettant ainsi aux épargnants de compenser une éventuelle baisse de revenus au moment de la retraite.Le portefeuille est composé de plusieurs types d’actifs loués à divers locataires, ce qui mutualise le risque. De plus, grâce à sa composition en immobilier, la SCPI est particulièrement adaptée à un horizon d’épargne long (horizon de placement de 8 ans recommandé) pour préparer sa retraite.Cependant, il est crucial de rappeler que l’immobilier comporte des risques (perte en capital, risque de liquidité) et que les performances passées ne garantissent pas les performances futures.Les SCPI offrent de nombreuses possibilités d’investissement, rendant ce placement accessible et adapté à divers profils d’épargnants.Afin de préparer sa retraite en douceur, une des formules de souscription consiste à effectuer des achats de parts de manière programmée.A travers ce mode de souscription, même avec une capacité d’épargne limitée, il est possible de se constituer un patrimoine immobilier à son rythme grâce aux versements programmés, qui permettent d'acquérir des parts régulièrement, selon la fréquence souhaitée (mensuelle, trimestrielle, semestrielle).Cette formule permet de choisir le nombre de parts à acquérir et la périodicité des versements, facilitant une épargne progressive.Il est également possible de recourir au crédit pour bénéficier de l’effet de levier, permettant à l’investisseur de constituer une épargne progressivement malgré une faible mise de départ.Attention cependant, l'endettement comporte des risques.Si vous souscrivez des parts à crédit et les retirez de manière anticipée, le montant de la vente pourrait ne pas suffire à couvrir l'ensemble de la dette.Pour les épargnants n’ayant pas besoin de revenus immédiats, le démembrement temporaire de propriété est une option fiscalement avantageuse. Ce mécanisme permet de récupérer, à l’issue de la période de démembrement, des revenus complémentaires pour financer la retraite.Même sans capital initial, il est possible de préparer sa retraite en achetant des parts de SCPI à crédit*, avec des versements mensuels par exemple. Cette méthode permet d’étaler l’effort d’épargne dans le temps.Dans un contexte de taux bas et de rendements moyens attractifs des SCPI, cette solution peut être particulièrement intéressante. L’effet de levier permet de limiter l’effort d’épargne, car le rendement du placement atténue le taux d’emprunt.*UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.Pour ceux disposant d’un capital, l’achat de SCPI en nue-propriété peut être une stratégie efficace pour la retraite. En dissociant la propriété des revenus générés par le bien pendant une durée limitée (généralement entre 5 et 15 ans), l’investisseur bénéficie d’une décote sur le prix d’achat des parts.À l’issue de la période de démembrement, l’usufruit revient à l’acquéreur, qui dispose alors de la pleine propriété des parts. Cela permet de compenser la baisse des revenus à la retraite par de nouvelles entrées locatives, assurant ainsi une pérennité des revenus.Quelle que soit la solution choisie, préparer sa retraite avec les SCPI est une stratégie qui demande une certaine préparation et une réflexion sur le long terme. Il est important de se faire conseiller par un professionnel de la gestion de patrimoine. Publié le 06/08/2024 à 02:04 | Lu 498 fois



La rédaction vous conseille < > Retraite à 64 ans : une abrogation de la réforme est-elle envisageable à court terme ? Retraite : ces 4 augmentations de pension à noter dans vos agendas