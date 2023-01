Prendre l'avion : les choses à savoir quand on est senior

Si les voyageurs sont couverts par une réglementation donnant droit à des indemnités en cas de problèmes, ils sont aussi soumis à des devoirs et des obligations.La première chose à laquelle il faut penser, ce sont les papiers d'identité nécessaires pour voyager en avion . Les papiers d'identité acceptés ne sont pas les mêmes en fonction des situations et notamment, en fonction du pays vers lequel on voyage.C'est pourquoi il faut bien se renseigner en amont de son vol et tout préparer en avance, d'autant plus lorsque l'on connait la durée des démarches nécessaires pour renouveler ses papiers d'identité.Second point de vigilance : les objets interdits en cabine. La réglementation est stricte et les objets non autorisés sont systématiquement confisqués. Sont particulièrement interdites les armes (y compris les jouets et les imitations), ainsi que les objets coupants, tranchants ou pointus et, par extension, les autres objets pouvant blesser (skate-boards, bâtons de marche, etc.).