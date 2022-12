Première édition de l'enquête Mercer France sur la Transition Emploi-Retraite La récente crise sanitaire a démontré une volonté croissante des salariés de partir en retraite au plus tôt et dans de bonnes conditions. Cependant, devant la complexité des systèmes de retraite français et de trop nombreuses informations erronées, les seniors se trouvent parfois démunis au moment de réfléchir aux options possibles pour leur fin de carrière.







Par ailleurs, la réforme de la retraite à venir, qui repousserait l’âge légal du taux plein, et la réforme du chômage adoptée en novembre 2022, diminuant la période d’indemnisation à tout âge, viennent ajouter de l’inquiétude aux seniors et amènent les entreprises à se poser des questions sur les solutions à leur apporter.



Selon leur stratégie et leurs objectifs, elles peuvent en effet mettre en place différents dispositifs de Transition Emploi-Retraite. Toutefois, si le bilan de retraite et la retraite progressive sont aujourd’hui fortement plébiscités, d’autres mesures existent mais sont encore méconnues, voire mal utilisées.



Mercer France, acteur du conseil en Santé et Prévoyance a donc fait le choix de lancer une enquête* auprès des entreprises françaises afin de dresser un état des lieux de leurs problématiques en matière de gestion des seniors, de l’information donnée à leurs salariés sur la retraite et de leur connaissance des dispositifs d’aménagement de fin de carrière.



Les grands enseignements à retenir de cette enquête

- plus de la moitié (52%) des entreprises interrogées ont des problématiques liées à leur pyramide des âges. La préoccupation majeure : l’anticipation des départs en retraite, entraînant, de fait, un problème de transmission des savoirs et de recrutement.



- Seulement 42% des répondants fournissent des informations sur la retraite à leurs salariés alors que, selon les données de la DREES (2022), les seniors sont mal informés sur le sujet de façon générale (74% connaissent la notion de taux plein, seulement 45% la surcote et 39% la décote ; 35% sont partis à la retraite plus tard ou plus tôt que l’âge souhaité).



- Les mesures mises en place ne sont pas toujours en adéquation avec les problématiques rencontrées ou les objectifs de l’entreprise. Par exemple, les organisations souhaitant réduire leur masse salariale ne pensent pas toujours à la majoration de l’indemnité de départ en retraite ou la compensation du malus, qui sont des mesures incitatives pour les salariés ayant le taux plein mais qui retardent leur départ.



- 51% des entreprises interrogées n’ont pas mis en place de mesures de Transition Emploi-Retraite alors que la moitié d’entre elles déclarent avoir des problématiques liées à la pyramide des âges.



- Mettre en place des mesures est perçu de façon favorable par 79% des entreprises :

. 16% estiment que ces mesures leur permettraient d’anticiper les départs ;

. 10% que cela apporterait plus de sérénité aux salariés lors du départ en retraite ;

. 10% que cela permettrait une meilleure information auprès des salariés ;

. 9% que cela permettrait de réduire le risque d’absentéisme.



« Dans un contexte de réformes, des retraites d’une part, et du chômage d’autre part, l’inquiétude des salariés seniors quant à leur fin de carrière s’intensifie. Mais les entreprises sont aussi concernées puisque leurs salariés vont devoir rester plus longtemps. Les informer sur la retraite et aménager leur fin de carrière à travers des dispositifs de Transition Emploi-Retraite vont devenir des incontournables des politiques RH », commente Marina Rouxel, Responsable Transition Emploi-Retraite chez Mercer France.



* Méthodologie de l'enquête : l’enquête a été administrée en ligne du 25 août au 15 septembre 2022.

- 87 participants, de secteurs d’activité́ divers, ont répondu à l’ensemble des questions :

- Industrie : 55%

- Services : 16%

- Commerce : 9%

- Banque/Assurance : 9%

- Autres : 11%

Article publié le 09/12/2022 à 04:42 | Lu 61 fois