Pourquoi comparer les assurances-vies ?

Pour bien choisir, veuillez regarder attentivement :

Pour bien choisir une assurance-vie, nous vous conseillons d’utiliser un comparateur d'assurance-vie sur internet, comme sur le site HyperAssur.com pour mieux comparer les différents placements disponibles et les performances passées des assurances-vies commercialisées.- Le rendement passé- Tous les frais- La solidité de son émetteur- Facilité de fermeture du contrat- Possibilité de gérer en ligne son assurance-vie- Le service client de l'émetteurLa popularité de l’assurance-vie s’explique, en partie, par sa fiscalité plus réduite que sur d’autres instruments financiers. Les impôts sur les assurances-vies sont : impôt sur les plus-values nettes et les prélèvements sociaux (17,2%).Regardons en détail la fiscalité de l’assurance-vie. En fonction de la durée de détention du contrat, l'impôt sur les gains peut varier de 0 à 12,8%, comme indiqué sur le tableau ci-dessous: