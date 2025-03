Pour vous simplifier la vie : la carte Vitale enfin disponible sur votre smartphone Depuis le 18 mars 2025, il est possible, pour tous les assurés détenteurs de la carte d'identité au format carte bancaire (CNIe), d'enregistrer leur carte Vitale dans leur téléphone portable via l'application France Identité. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 26 Mars 2025





Elle présente d’autres avantages : celui d’être toujours en possession de sa carte lors d’un rendez-vous, la mise à jour automatique et la réduction des feuilles de soins papier, la possibilité de visualiser immédiatement ses dépenses de santé.



Vous pourrez l'utiliser dans les mêmes situations avec les professionnels de santé (consultation médicale, délivrance de médicaments à la pharmacie…) et les établissements de santé (hospitalisation par exemple).





Comment activer l'appli carte Vitale ?



Pour obtenir votre carte Vitale numérique, vous devez avoir un compte ameli et posséder la carte d'identité au format électronique .



Celle-ci peut être installée sur votre téléphone via l'application France Identité (sur Android ou iOS). Vous devez avoir une carte d'identité au format carte bancaire pour pouvoir générer la CNIe.







Pour activer l’application carte Vitale avec France Identité :

Télécharger l’application carte Vitale et démarrer le parcours d’activation.

Au moment de la vérification d’identité, cliquer sur l’option « M’identifier avec France Identité ». Vous serez alors redirigé vers l’application France Identité.

Scanner votre carte d’identité.

Saisir votre code personnel.

Lancer la lecture sans contact de votre carte d’identité.



Vous serez ensuite redirigé vers l’application carte Vitale pour terminer l’activation de votre carte.



L'accès à l'application carte Vitale est sécurisé grâce à une double authentification : un code secret personnel à 6 chiffres en plus du code verrouillant votre smartphone. Les données personnelles sont traitées dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).





Attention



Pour disposer de l’application carte Vitale, vous devez avoir l’application France Identité et y avoir enregistré votre carte d’identité (la nouvelle version au format carte bancaire). Les praticiens doivent de leur côté être équipés d'un lecteur QR Code pour l'utiliser.





Un déploiement progressif



Pour les assurés qui ne détiennent pas la CNIe : le déploiement progressif de l’application carte Vitale sur le territoire français se poursuivra à partir du mois de mai et tout au long de l’année 2025.



Les assurés se verront proposer le parcours d’activation actuel, utilisé dans les 23 départements où l’appli carte Vitale a été expérimentée. Celui-ci permet de vérifier l’identité de l’assuré via un processus comportant plusieurs étapes sécurisées, incluant de la reconnaissance faciale par vidéo.





L’appli carte Vitale, pour quoi ?



L'application carte Vitale vise à fluidifier les relations entre professionnels de santé et assurés :



Praticité : accessible à tout moment sur votre smartphone, elle évite les oublis et garantit une disponibilité permanente.

Sécurité : les données contenues dans l'appli sont fiables (mise à jour automatique). Les feuilles de soins sont sécurisées et fiabilisées grâce au service de droit ADRi (Acquisition des droits intégrée).

Suivi des dépenses : vous pouvez consulter directement vos reçus de dépenses de soins et ceux de vos ayants droit.

Réduction des risques : moins de manipulations physiques signifie moins de risques de contaminations manu-portées.



À noter



La carte Vitale numérique est disponible pour toutes les personnes affiliées à l’Assurance maladie, à la Mutualité sociale agricole (MSA) et à la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN). D’ici l’automne 2025, l’application sera ouverte à tous les autres régimes d’assurance maladie.



