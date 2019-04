Article publié le 19/04/2019 à 06:12 | Lu 90 fois Pour les seniors, être bien habillé est important ! Le site Box 31 qui s’annonce comme étant le premier « Personal Shopper » en ligne pour hommes en France est parti à la rencontre de 1 005 hommes pour connaître leur comportement d'achat en matière de vêtements. L'étude met en avant des différences de consommation notables entre deux générations : les 25-30 ans (les Millenials) et les plus de 50 ans.

Selon ce sondage inédit, cette thématique étant rarement abordé, les jeunes et les jeunes seniors ont un point de vue similaire sur le rapport entretenu avec les vêtements, dimension essentielle du quotidien. En effet, pour une très large majorité (89,5%) des jeunes, « se sentir bien habillé » est important. Un constat partagé par 82,9% des seniors. Les deux générations sont quasiment sur un pied d’égalité en la matière.



Par ailleurs, 82,8% des jeunes et plus des deux-tiers (68,6%) des seniors consultent régulièrement des sites de mode, des blogs ou des magazines. De quoi tordre le cou aux clichés en ce qui concerne les plus de 50 ans. Côté achats, les T-shirts, pantalons et chaussures constituent globalement les trois types de vêtements les plus prisés.



Toujours ce sondage, en « montant », les achats de vêtements restent importants du quotidien, et ce, quel que soit l'âge. A la question « Quels sont tous les produits que vous avez achetés pour vous-même au cours des 12 derniers ? » les seniors indiquent en premier les produits alimentaires (78,1%), les vêtements arrivant juste derrière (74,9%) et les… médicaments complètent le podium (56,4%).



Néanmoins, le budget annuel alloué aux vêtements diffère énormément : près d'un senior sur deux dépense moins de 300 euros par an ! Quant aux 25-35 ans, ils sont 62,9% à déclarer dépenser plus de 300 euros par an pour leur shopping, dont 11% entre 1.000 et 2.000 euros.



Cause ou conséquence, jeunes et seniors n'ont pas le même intérêt pour les grandes marques de prêt-à-porter. Un élément important pour 50,2% des 25-35 ans quand seulement un quart (24,9%) des seniors déclarent acheter des vêtements de marques (reste à savoir ce qui est défini comme étant « de marque »).



Néanmoins, la véritable information se situent peut-être ailleurs... En effet, on constate selon cette étude, un consensus à contre-courant qui se dégage puisque 20,2% des jeunes et près du tiers (32,5%) des seniors déclarent acheter des vêtements sans marques ! En ce qui concerne les conseils, pratiquement les trois-quarts (71,7%) des seniors ne souhaitent pas de conseils en matière de consommation de vêtements...



Autre point important partagé : les hommes font confiance à leur moitié. Près d'un homme sur deux est conseillé par son/sa conjoint(e) dans sa manière de s'habiller (43,3%). Un conseil qui conserve son importance quel que soit l'âge ! Ainsi, 42,2% des 25-30 ans déclarent suivre les conseils de leur conjointe.



Plus étonnant, cette influence prend de l'importance avec l'âge : en effet, 45,3% des plus de 50 ans font confiance à leur moitié en matière d’habillage. A noter que les achats de sous-vêtements restent très en vue chez les plus de 50 ans (64,7%), bien plus que dans l'ensemble des autres tranches d'âges...











