Pour-les-personnes-agees.gouv.fr : le site Internet du gouvernement fait peau neuve

Le portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, qui a pour devise « Pour rester autonome, je prends les choses en main », propose une nouvelle version de son site, refondue et enrichie d'un annuaire des services d'aide à domicile. Démarches, aides, accompagnement à domicile, adresses, prix des établissements, comparateur officiel des prix et des restes à charge en EHPAD...





Des articles et des vidéos apportent des réponses aux besoins les plus courants ainsi qu'en cas d'urgence, avec un accès aux formulaires et aux services en ligne pour faciliter les démarches.



Un annuaire des services d'aide à domicile, un annuaire détaillé des structures et un comparateur officiel des prix et des restes à charge en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), viennent compléter l'offre.



Parmi les rubriques proposées :

Préserver son autonomie : s'informer et anticiper ; Perte d'autonomie : évaluation et droits ; Les politiques du grand âge ; Préserver son autonomie et sa santé ; Aménager son logement et s'équiper ; Organiser à l'avance sa propre protection ; Les mesures de protection ; Les obligations de la famille ; À qui s'adresser ? ;



Vivre à domicile ; Bénéficier d'aide à domicile ; Bénéficier de soins à domicile ; Vivre à domicile avec une maladie ou un handicap ; Solutions d'accueil temporaire ; Partager son logement ; Aides financières ; Fin de vie à domicile ; Changer de logement ; Les questions à se poser ; Vivre dans une résidence avec services pour seniors ; Vivre chez un proche ; Vivre en accueil familial ; Autres solutions de logement



Vivre dans un EHPAD ; Les différents établissements médicalisés ; Préparer l'entrée en EHPAD ; Prévention, accompagnement et soins ; Quels coûts ? ; Aides financières en EHPAD ; Droits en EHPAD ; Fin de vie en EHPAD



Solutions pour les aidants ; Trouver du soutien ; Se préserver ; Travailler et aider un proche ; Partir en vacances ; Soutien financier



À noter : le portail est complémentaire des sites internet des départements et des sites des points d'information locaux qui restent les interlocuteurs de proximité des personnes âgées et de leurs proches.



À savoir : jusqu'au 1er novembre 2020, dans le cadre d'une campagne de promotion du portail, la CNSA diffusera des conseils pratiques de prévention de la perte d'autonomie sur France télévisions au moyen de programmes courts « Ensemble pour l'autonomie » : prévention contre les chutes grâce à un bon éclairage, choix d'un service d'aide à domicile, nutrition, dispositifs d'entraide...



Dans le même temps, des chroniques radio « Tout savoir sur » présenteront le témoignage d'une personne âgée, d'une aidante et de professionnels, sur leur utilisation du portail pour choisir un service d'aide à domicile, se renseigner sur les aides possibles, les démarches à effectuer...



