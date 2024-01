Pour la Saint Valentin, le champagne s'impose ! Il est des évènements que l’on ne doit pas oublier même si ces célébrations sont totalement créées par les lois du commerce. Fête des mères, fête des pères, sans oublier l’échec de la fête des grand-mères, autant de dates qui profitent aux fleuristes, restaurateurs et autres bijoutiers. Mais, il en est une inventée aux Etats-Unis -notamment par les marchands de carte postale- c’est la Saint Valentin.







Et celle-là, vous n’avez pas intérêt à la zapper si vous avez une relation amoureuse. L’idéal pour célébrer ce moment, semble être une jolie coupe de champagne à partager.



Voici une courte sélection à laquelle nous avons intégré un champagne rosé que les femmes apprécient toujours.





Castelnau Rosé brut



C’est dans le catalogue des Champagnes Castelnau que nous avons trouvé un rosé idéal et parfaitement consensuel.



Tendre et délicat, son dosage à 8% lui permet de ne pas tomber dans une douceur excessive et de conserver une certaine vivacité. Assemblage de chardonnay (30%), de pinot noir (20%) et de meunier (50%), ce rosé est une véritable gourmandise.



Dès le premier verre servi, on est séduit par la finesse de ses bulles. Un nez d’agrumes offre des arômes vivifiant et annonce une bouche fraîche et équilibrée qui laisse deviner des nuances de fruits rouges.



Délicat et subtil, ce rosé brut de Castelnau conviendra parfaitement à une soirée romantique. 40€ chez les cavistes.





Champagne Mandois blanc de blancs 2018



Pour ceux qui, définitivement n’apprécient pas les champagnes rosés, cette Saint-Valentin peut être également l’occasion de découvrir des maisons familiales moins connues comme la Maison Mandois.



Avec des origines remontant à 1735, Mandois est restée une entreprise familiale implantée dans le village de Pierry depuis le début du XXème siècle.



En tout, 37 hectares de vignes situées dans les côtes d’Epernay dont 70% de chardonnay, les champagnes Mandois s’expriment notamment avec un Blanc de blancs premier cru 2018 et un Blanc de blancs Victor Mandois 2013.



C’est le Blanc de blancs 2018 que nous avons choisi comme alternative au rosé pour cette Saint Valentin 2024. Elaboré à 100% à partir de chardonnay, ce vin offre une robe élégante d’un jaune soutenu aux nuances d’or.



Le nez, incisif comme une pomme au couteau, laisse apparaître des notes épicées qui se révèlent dans un chapelet de bulles délicates et fines. En bouche, on retrouve cette fraîcheur de petites pommes rouges aujourd’hui rares dans les vergers.



Avec une vivacité fruitée qui laisse venir une finale souple et longue. En apéritif, il sera parfait mais surtout on l’appréciera avec des coquilles Saint Jacques juste grillées ou un poisson.



Un joli champagne à découvrir au plus vite chez les bons cavistes ou au domaine. Champagne Mandois Blanc de blancs 2018 premier cru, 38€.





