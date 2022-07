Article publié le 11/07/2022 à 01:00 | Lu 99 fois Positif à la Covid-19 : les règles d'isolement à connaitre





Si vous avez des symptômes évocateurs de la Covid-19, dans l'attente du résultat du test virologique, ou si vous avez été testé positif à la Covid-19, vous devez vous isoler. Les durées d'isolement diffèrent selon votre schéma vaccinal (complet, incomplet ou pas vacciné). Compte tenu de l'actuel rebond de l'épidémie et de la 7e vague dont le pic est attendu fin juillet, Service-Public.fr vous rappelle les règles d'isolement et de dépistage en vigueur.





Cela permet notamment de protéger les personnes les plus fragiles, d'éviter de contaminer d'autres personnes et de briser ainsi les chaînes de contamination. La durée d'isolement et les consignes sanitaires dépendent de votre statut vaccinal.



Personne présentant des symptômes évocateurs de la Covid

Dès l'apparition de symptômes (fièvre ou sensation de fièvre, toux, maux de tête, maux de gorge, courbatures, fatigue inhabituelle, diarrhée...), vous devez :

- réaliser immédiatement un test antigénique (si le test est positif, il faut réaliser un test RT-PCR de confirmation) ou un RT-PCR, indépendamment de votre statut vaccinal, d'antécédent d'infection ou de statut de contact à risque ;

- vous isoler en attendant le résultat et respecter les gestes barrières avec vos proches ;

- préparer la liste des personnes avec lesquelles vous avez été en contact dans les 48h précédant la date d'apparition des symptômes (personnes vivant sous le même toit, amis, collègues partageant votre bureau...) ;

- télétravailler dans la mesure du possible.



Dans l‘attente du résultat du test, vous êtes considéré comme cas confirmé et devez donc rester isolé et protéger vos proches.



Personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et enfants positifs de moins de 12 ans

Les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et les enfants positifs de moins de 12 ans, quel que soit leur statut vaccinal, doivent :

- s'isoler strictement pendant 7 jours pleins à compter de la date du début des symptômes ou de la date du prélèvement du test positif ;

- réaliser un test antigénique ou un test RT-PCR le 5e jour :

. si le test est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures, il est possible de mettre fin à l'isolement au bout de 5 jours ;

. si le test est positif ou en l'absence de test le 5e jour, l'isolement doit être poursuivi jusqu'au 7e jour, sans nouveau test à réaliser à la sortie de l'isolement.



Il est important de surveiller sa santé pendant cette période et de contacter son médecin en cas d'aggravation des symptômes ou de symptômes inhabituels. Si vous avez des difficultés à respirer, appelez immédiatement le 15 ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes.



À noter : si le test antigénique est positif, vous devez confirmer le résultat par un test RT-PCR.



Il est recommandé de respecter les gestes barrières (port du masque et mesures d'hygiène) durant les 7 jours qui suivent la sortie de l'isolement.



Personnes positives non vaccinées ou ayant un schéma vaccinal incomplet

Les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui disposent d'un schéma vaccinal incomplet (rappel non réalisé) doivent :

- s'isoler strictement pendant 10 jours maximum après la date du début des symptômes ou de la date de prélèvement du test positif ;

- réaliser un test antigénique ou RT-PCR au 7e jour après la date du début des symptômes ou de la date du prélèvement du test positif :

. si le test est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures, il est possible de mettre fin à l'isolement le 7e jour ;

. si le test est positif ou si aucun test n'est réalisé, l'isolement doit être poursuivi jusqu'au 10e jour sans nouveau test à réaliser.



En cas de température à la fin de l'isolement, il est préférable de contacter son médecin traitant. En effet, il vaut mieux attendre 48 heures supplémentaires après la disparition de la fièvre pour mettre fin à son isolement.



Surveillez votre santé et contactez votre médecin en cas d'aggravation des signes ou de symptômes inhabituels.



En cas de difficultés à respirer, il faut immédiatement appeler le 15 (ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).



À noter : il est recommandé de respecter les gestes barrières (port du masque et mesures d'hygiène) durant les 7 jours qui suivent la sortie d'isolement du cas positif.



À savoir : l'Assurance Maladie propose, depuis le 9 février 2022, un outil en ligne : Lister mes cas contacts . Il permet aux personnes positives à la Covid-19 de lister facilement les personnes avec lesquelles elles ont été en contact avant leur infection à la Covid-19.



Les cas contact sont les personnes avec lesquelles vous avez été en contact sans mesures barrières et si vous et votre contact ne portait pas de masque de protection maximale (masque chirurgical de catégorie 1 ou masque FFP2) :

- dans les dernières 48 heures avant l'apparition des symptômes si vous en avez ;

- dans les 7 jours précédant le prélèvement si vous n'avez pas de symptômes.



Grâce à ce téléservice, l'Assurance Maladie pourra ainsi adresser très rapidement et directement à ces personnes les bonnes consignes sanitaires adaptées à leur situation. Déclarer ses contacts sur ce téléservice facilitera leur prise en charge (tests, arrêt de travail...).



Arrêt de travail

Si vous avez besoin d'un arrêt de travail, vous pouvez le demander sur le téléservice dédié



Si votre état de santé n'est pas stabilisé à l'issue de votre isolement, votre médecin traitant pourra prolonger votre arrêt.



