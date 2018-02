Article publié le 28/02/2018 à 01:00 | Lu 91 fois Porsche 70 ans par Randy Leffingwell Les éditions ETAI viennent de publier le dernier ouvrage de Randy Leffingwell intitulé « Porsche 70 ans ». Voitures de production et modèles de compétition, toutes les Porsche jamais produites sont présentées dans ce livre de 250 pages traduit de l’américain.

C’est en 1948 que le premier coupé 356 créé par Ferry Porsche fait ses premiers tours de roues à Gmünd en Autriche devant une simple cabane en planche qui servait d’atelier.



Soixante-dix ans plus tard, la famille s’est agrandie et comprend désormais six gammes distinctes de la 911 bien sûr jusqu’à la familiale Panamera.



Après « Porsche 911 » et « Porsche Turbo », Randy Leffingwell propose un ouvrage exhaustif qui détaille toute la production de la marque allemande depuis la première 356 jusqu’à la dernière, la future MissionE.



Voitures de production et modèles de compétition toutes les Porsche produites sont présentées dans cet ouvrage traduit de l’américain. En 250 pages présentées à l’italienne et richement illustrées, le « Porsche 70 ans » est éditée chez ETAI.